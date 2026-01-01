ISW: армія Росії «прискорила просування» в 2025-му, але все одно не досягла основних цілей на фронті

Російські війська збільшили середні темпи просування у 2025 році завдяки новому оперативному шаблону за допомогою адаптацій у технологіях та зміни тактики наступу, повідомляє Інститут дослідження війни в останньому звіті за 2025 рік.

«ISW отримав докази, які дозволяють оцінити, що російські війська захопили 4 831 квадратний кілометр в Україні та повернули приблизно 473 квадратні кілометри, які українські війська захопили в Курській області у 2025 році. Російські здобутки в Україні склали 0,8 відсотка території України», – повідомляють аналітики.

За оцінкою дослідників, середній за добу темп просування армії РФ у 2025 році становив 13,24 квадратних кілометра на день – це вище, ніж показник у 9,87 квадратних кілометра на день у 2024 році.

Водночас темпи просування російських військ не були послідовними протягом 2025 року. Найвищими вони були в листопаді – 20,99 квадратних кілометрів на день, але цей пік спостерігався після одного з найповільніших місяців – 8,8 квадратних кілометрів на день у жовтні – і згодом сповільнився до 15 квадратних кілометрів на день у грудні.





За висновками ISW, російські війська почали використовувати новий оперативний шаблон, який спирається на тривалу кампанію повітряної блокади на полі бою (BAI), тактичні зусилля з перехоплення, місії з інфільтрації та масові атаки невеликими групами. Це дозволило Росії просуватися на напрямках Покровська, Олександрівки та Гуляйполя восени 2025 року.

«Російське військове командування значною мірою надавало пріоритет захопленню решти Донецької області та створенню буферної зони на півночі Сумської та Харківської областей у 2025 році, але не змогло досягти цих цілей», – водночас підсумовує Інститут.

ISW нагадує заяву заступника голови Офісу президента Павла Паліси в червні, за якою Росія має намір захопити та окупувати всю Донецьку та Луганську області до 1 вересня, а також створити буферну зону вздовж північного українсько-російського кордону до кінця року. Обидва ці завдання російські війська не змогли виконати.

ISW оцінив просування російських військ у Родинському та Мирнограді

Російські війська також продовжували зусилля зі створення буферної зони вздовж міжнародного кордону на півночі Харківської області та розпочали наступ на Великий Бурлук у липні 2025 року, але ця ділянка лінії фронту залишалася переважно бездіяльною до грудня 2025 року, йдеться в звіті. Також невдалими були спроби Росії захопити Куп’янськ.

«Орієнтація українських оборонних споруд та укріплених районів перешкоджала просуванню Росії в окремих районах у 2025 році. Успіх оборонних ліній України у стримуванні просування Росії підкреслює важливість сильно укріпленого Поясу фортець України для захисту від просування Росії в Донецькій області», – зазначає Інститут.

За оцінкою ISW, відносно пришвидшений російський наступ у 2025 році все ще був обмежений «до швидкості пішої ходи» та часто відбувався під прикриттям погодних умов, які перешкоджали операціям українських безпілотників – це умови, які «не тривають безкінечно».

Російські війська, вважають аналітики, воювали більш ефективно в 2025 році, ніж у попередньому, але досі не відновили маневреність на полі бою та просуваються повільно. Їхні втрати залишаються непропорційно високими порівняно із захопленою територією, і «незрозуміло, чи зможе Росія підтримувати цей темп операцій у середньостроковій та довгостроковій перспективі».





Водночас, додає ISW, українські війська, ймовірно, проводять власну кампанію з повітряної блокади, яка може бути паралельною російській. Зокрема, Інститут вказує на удари середньої дальності по російських енергетичних та військових активах, які Сили оборони України посилили протягом грудня.

«Українські війська, ймовірно, прагнуть використовувати ці удари середньої дальності, щоб протидіяти нещодавнім російським просуванням. Ця українська кампанія BAI все ще перебуває на ранній стадії, тому безпосередній вплив на російські наступальні операції досі незрозумілий», – додають автори звіту.

Напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про удари по російських військових цілях на окупованих Донеччині, Луганщині та в Криму.

27 грудня Генеральний штаб України заперечив заяви Росії про захоплення Мирнограда та зазначив, що російські війська ще не захопили Покровськ, навіть попри те, що, як відомо, бої в самому місті тривають вже майже 150 днів. 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ України також 28 грудня повідомив, що українські війська утримують позиції в північному Покровську.

