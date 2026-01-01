Генштаб ЗСУ: російські втрати перевищили 1,208 мільйона військових

Російська армія втратила близько 1 060 військових протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 січня.

Командування оцінює загальні втрати російських військ у 1 мільйон 208 970 військових.

Також, за даними штабу, армія РФ втратила:

11 488 танків (+7 за добу)

23 849 бойових броньованих машин (+4)

35 678 артилерійських систем (+36)

1 587 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 266 засобів протиповітряної оборони

434 літаки

347 гелікоптерів

98 453 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+769)

4 136 крилатих ракет

28 кораблів і катерів

2 підводних човни

72 418 автомобілів і автоцистерн (+171)

4 035 одиниць спеціальної техніки

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Розвідка Великої Британії 2 грудня проаналізувала дані Генерального штабу Збройних сил України про російські втрати на війні. Відомство при Міністерстві оборони Британї вказало на те, що Росія, ймовірно, втратила 382 тисяч солдат вбитими й пораненими від початку 2025 року, а загальні втрати за час повномасштабного вторгнення сягнули 1,168 мільйона.

«Середні денні втрати Росії протягом листопада 2025-го сягнули 1 033, за даними Генерального штабу України – більше, ніж 1 008 у жовтні 2024-го, третє зростання за місяць поспіль», – йдеться в зведенні.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський на початку 2025 року в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.



