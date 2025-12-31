Die Welt: країни Європи готові відправити в Україну до 15 тисяч військових у рамках гарантій безпеки

Країни Європи готові відправити в Україну від 10 до 15 тисяч військових у рамках гарантій безпеки у перші пів року після припинення бойових дій, пише Die Welt.

За інформацією співрозмовників видання з дипломатичних кіл, обізнаних з переговорами, «плани щодо того, як можуть виглядати гарантії безпеки для України, вже готові».

«Вони були розроблені переважно військовими експертами британських і французьких збройних сил у співпраці з Брюсселем», – повідомили джерела німецького видання.

Зокрема, за дотриманням припинення вогню за допомогою наземних військ готові стежити Франція та Велика Британія. Влада країн готова брати участь у спостереженні за перемир’ям навіть без мандату Організації Об’єднаних Націй (ООН) чи Європейського Союзу – обом країнам достатньо запрошення від України, зазначили співрозмовники Die Welt.

Передбачається, що з повітря та моря спостереження мають забезпечувати сусідні з Україною держави, зокрема Туреччина.

30 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що частина документів для врегулювання війни, які були розроблені в рамках переговорного процесу, будуть готові до підписання в січні. На 3 січня в Україні заплановано зустріч Коаліції охочих на рівні радників, а вже 6 січня лідери країн мають зустрітися у Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував, що під час зустрічі в Парижі учасники коаліції планують фіналізувати конкретні внески кожної держави до системи гарантій безпеки для України.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що влада США погодилася в рамках гарантій безпеки для України надіслати своїх військових на російсько-український кордон чи лінію зіткнення після досягнення мирної угоди. Він зазначив, що мир «уже не за горами» і може бути досягнутий упродовж тижнів.