В Україні цього тижня відбудеться зустріч радників з нацбезпеки країн «Коаліції охочих» – Зеленський

В Україні цього тижня відбудеться зустріч радників з національної безпеки країн «Коаліції охочих», повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Щойно Рустем Умєров доповів про домовленість із радниками з національної безпеки країн Коаліції охочих про зустріч уже найближчим часом. Плануємо на 3 січня в Україні», – написав він у телеграмі.

За його словами, після цього буде зустріч вже на рівні лідерів – вона запланована на 6 січня у Франції.

«Вдячний команді президента Трампа за готовність брати участь в усіх дієвих форматах. Сьогодні наші команди спілкувались, і зараз обговорили з Рустемом подальші кроки та акценти в перемовинах», – додав Зеленський.

29 грудня у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім вони провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США та України зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.

Президент Франції Емманюель Макрон, який брав участь у розмові з Зеленським і Трампом, заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру». Макрон також анонсував на початку січня зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».



