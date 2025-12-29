Макрон розповів про розмову із Зеленським і анонсував зустріч «Коаліції охочих»

Кілька європейських лідерів провели розмову з президентами України та Сполучених Штатів Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, заявив президент Франції Еммануель Макрон увечері 28 грудня.

«Разом з кількома іншими європейськими лідерами я взяв участь сьогодні ввечері в обміні думками з президентами Зеленським і Трампом. Потім я розмовляв з президентом Зеленським», – написав Макрон на своїй сторінці в X (раніше Twitter).





Президент Франції заявив про прогрес у досягненні гарантій безпеки, які стануть «ключовими для побудови справедливого та міцного миру».

«На початку січня ми зберемо країни «Коаліції охочих» у Парижі, щоб остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни», – додав він.

У Флориді (США) напередодні завершилися переговори президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години.

Перед зустріччю Трамп заявив, що «ми вже на фінальному етапі» переговорів, але у нього немає дедлайнів. Зеленський у свою чергу сказав, що переговорні команди США та України робили «все, що від них залежало». Він висловив сподівання, що всі підготовлені документи «приведуть нас до реальних результатів».

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували. Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.



