Трамп заявив, що Росія хоче успіху України і згадав про дешевий газ

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче успіху України.



«Росія буде допомагати (відбудовувати Україну). Росія хоче бачити Україну успішною. Це може прозвучати трохи дивно, але Путін щирим та щедрим в бажанні успіху України, зокрема, в енергетиці, продажу енергоресурсів та інших за низьку ціну», – сказав Трамп журналістам.

Ця заява пролунала на тлі масованих атак РФ по енергетичній інфраструктурі України.

У США закінчилася зустріч української та американської делегацій. Зустріч тривала понад дві години. Після цього відбулися переговори українського президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа з європейськими лідерами.

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною».

Очікується, що вони ще раз поговорять телефоном за підсумками зустрічі президента США з Зеленським.

За спостереженнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін. Про це йдеться у звіті від 17 грудня.