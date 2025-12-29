«Добрий і щедрий Путін», Донбас, гарантії безпеки, ЗАЕС: підсумки переговорів Трампа і Зеленського

За зачиненими дверима майже три години говорили про план досягнення миру Володимир Зеленський і Дональд Трамп у клубі американського президента Мар-а-Лаго, що у Маямі, штат Флорида. Радіо Свобода зібрало тут головні тези того, що прозвучало на цих переговорах.

За підсумками зустрічі обоє президентів оцінили переговори, як «чудові». Дональд Трамп сказав, що обговорили «усі аспекти», а Володимир Зеленський подякував США і наголосив, що в Мар-а-Лаго вдалося обговорили всі аспекти мирного плану – рамкового документа про закінчення війни.

Відомо, що перед початком зустрічі із Зеленським президент США протягом години розмовляв по телефону із очільником Росії Володимиром Путіном.

Узгодження гарантій безпеки для України

Володимир Зеленський:

«Пункт про безпекові гарантії між США та Україною погоджений на 100%. Це дуже солідний документ... Для нас важливо, щоб це були юридично зобов’язувальні гарантії. Це залежить насамперед від президента Трампа»

Дональд Трамп:

«...можна сказати, що на 95%. Але я не люблю говорити у відсотках. Просто вважаю, що ми дуже добре просуваємося. Ми дуже близько. Є одне-два дуже складні питання, але ми добре рухаємося. Сьогодні ми досягли великого прогресу, але насправді він був зроблений за останній місяць».

«Ми обговорили багато речей... ми стаємо набагато ближчими [до угоди], можливо, вже зовсім близько. США та Європа будуть залучені до забезпечення довгострокового миру»

Припинення вогню

Дональд Трамп:

Відповідаючи на запитання «Чи погодиться Путін на припинення вогню?», президент США відповів:

«Не на припинення вогню. І це одна з тем, над якими ми зараз працюємо. Є можливість, що припинення буде перерване. І президент дуже про це переживає, але мені здається, ми знайдемо шлях, як досягнути цього».

«Потрібно укласти угоду. Потрібно це зробити. Помирає занадто багато людей... Президент Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його розпочинати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення».

Журналісти запитали президента США, чи може свідчити, що Путні налаштований на досягнення миру, масована повітряна російська атака на Київ.

«Ні, він налаштований серйозно», – відповів Дональд Трамп і додав, що «Україна також завдала кілька дуже потужних ударів – і я не кажу це негативно. Ви, ймовірно, мусили це зробити».

На думку президента США, «народ Росії теж хоче, щоб війна завершилася», і цього «хочуть лідери обох країн».

Володимир Зеленський:

«Питання не в самому припиненні вогню, а в тому, що буде наступного дня. Нам потрібен мир через силу, а не просто пауза, яку ворог використає для перегрупування».

Контроль над Донбасом

Дональд Трамп:

«Ми ще не цілком розв'язали це питання [статус територій Донбасу], але ми дуже близько. Це складна тема, одна з найскладніших... Росія хоче бачити своє бачення, але ми працюємо над справедливим варіантом»

Володимир Зеленський:

«Ви знаєте нашу позицію: ми повинні поважати наш закон і наш народ. Ми поважаємо територію, яку контролюємо. І, звісно, наша позиція дуже чітка. Саме тому президент Трамп сказав, що це дуже складне питання. І, звісно, у нас із росіянами різні позиції щодо нього»

«План передбачає демілітаризовані зони. Але будь-які рішення щодо територій – це питання, яке має відчути й погодити український народ. Наша ціль – повернути безпеку на всю територію України».

Запорізька АЕС (ЗАЕС)

Дональд Трамп:

«Ми обговорювали це і з президентом Зеленським, і з Путіним. Запорізька АЕС перебуває в стані, який дозволяє негайно відновити її експлуатацію. Це критично для енергетики»

«Президент Путін фактично працює з Україною над тим, щоб її відкрити. Він у цьому сенсі був дуже добрим. Він хоче, щоб її відкрили. І він не бив по ній ракетами, не вдарив нічим. Це велика небезпека для всіх»

«Вона (ЗАЕС, – Ред.) в досить хорошому стані. І люди там працюють роками. Люди, які нею керують. Там 5 тисяч людей на цій станції. Можете собі уявити? Я дізнався про це сьогодні»

Володимир Зеленський:

«Спільний контроль – український, американський та за участі міжнародних спостерігачів – є одним із 20 пунктів нашого плану. Безпека ядерних об'єктів не може бути предметом шантажу».

Україна та РФ домовилися про локальне припинення вогню, щоб відремонтувати пошкоджені лінії електропостачання ЗАЕС, повідомив 28 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він подякував за «вікно тиші» і заявив, що фахівці МАГАТЕ стежать за ремонтом, який триватиме кілька днів, що важливо для «запобігання ядерній аварії під час воєнного конфлікту».

Відбудова України і економічна угода

Володимир Зеленський:

«Коли ми говоримо про процвітання – це про відбудову нашої країни. Ми підготували драфти документів щодо економічної угоди. Це про інвестиції, а не просто про допомогу»

Дональд Трамп:

«Україна має величезний потенціал. Ми обговорювали використання заморожених активів та участь американських компаній у відновленні. Це буде вигідно для обох країн»

«Росія буде допомагати (відбудовувати Україну). Росія хоче бачити Україну успішною. Це може прозвучати трохи дивно, але Путін щирим та щедрим в бажанні успіху України, зокрема, в енергетиці, продажу енергоресурсів та інших за низьку ціну»

Після переговорів президенти України та США провели телефонну розмову з європейським лідерами: канцлером Німеччини Мерцом, прем'єром Великої Британії Стармером, президентом Франції Макроном, президентом Фінляндії Стуббом, премʼєром Норвегії Гар Стере, премʼєркою Італії Мелоні, президенткою Єврокомісії фон дер Ляєн, генсеком НАТО Рютте, президентом Польщі Навроцьким (він вперше взяв участь у такій телефонній розмові).

Наступна зустріч щодо досягнення миру, за словами президента України Зеленського, відбудеться найближчими тижнями, щоб фіналізувати всі обговорені питання.

«Ми погодили з президентом Трампом, що він прийме нас, можливо, у Вашингтоні разом із європейськими лідерами та українською делегацією у січні»

В ході усіх попередніх раундів переговорів зі США був створений «базовий документ про закінчення війни» – план із 20 пунктів. За президента України, цей план передбачає отримання Україною міцних гарантій безпеки, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Росія офіційно план не коментувала, але агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля, повідомила, що Кремль вимагає, щоб туди внесли «ключові зміни». Зокрема, Путін хоче повного контролю над Донбасом і відмови України від вступу в НАТО.