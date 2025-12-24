20 пунктів «базового документа» про закінчення війни: деталі

Президент України Володимир Зеленський 23 грудня представив 20 пунктів проєкту мирної угоди, над яким працювали останніми тижнями, між США, Європою, Україною та РФ.

«Зараз я готовий проговорити драфт 20-пунктного документа, і це документ, який називається framework, базовий документ про закінчення війни, політичний документ між нами, Америкою, Європою і РФ», – зазначив глава української держави під час спілкування з журналістами.

Він додав, що Київ очікує реакції від російської сторони.

Що ж пропонується

Кореспонденти «Суспільного» та «Укрінформу» наводять ідентичні деталі озвучених президентом пунктів:

Пункт 1: Суверенітет України буде перепідтверджений. Документ констатує, що Україна – це суверенна держава, і всі підписанти угоди підтверджують це своїми підписами.

Пункт 2: Цей документ є повною та беззаперечною угодою про ненапад між Росією та Україною. «Для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення», – розповів президент.

Пункт 3: Україна отримає міцні гарантії безпеки.

Пункт 4: Чисельність Збройних сил України залишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

Пункт 5: США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5.

Пункт 6: Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах та усіх необхідних документах про ратифікацію, враховуючи ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній думі РФ.

Пункт 7: Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. Утім, чіткі дати вступу для України до ЄС нині – це предмет двостороннього обговорення США і України, поки що без європейського підтвердження.

Пункт 8: Буде затверджений міцний пакет глобального розвитку для України (передбачене визначення в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання).

Пункт 9: Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Ціль – залучити 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектора.

Пункт 10: Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. При цьому США хочуть тут паритету щодо ЗВТ як для українців, так і для росіян.

Пункт 11: Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пункт 12: Щодо Запорізької атомної електростанції компромісу наразі не досягнуто.

Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ. США пропонують поділити контроль рівномірно, при цьому американці будуть головним менеджером цього спільного підприємства. Українська пропозиція інакша: Запорізька електростанція буде спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна: 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії отримує Україна, а ще 50% – США, яка самостійно визначає свій розподіл.

Стосовно деталей експлуатації ще точаться дискусії. За словами Зеленського, Україна «після всього» не бажає вести бізнес з росіянами напряму.

Пункт 13: Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Пункт 14: Територіальний розподіл.

Проєкт передбачає, що РФ виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Щодо Донеччини згоди не досягли, є кілька варіантів.

Варіант 1. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили.

Варіант 2. Створення потенційної вільної економічної зони Донбасу, що передбачає демілітаризацію цієї зони. Україна виступає проти відведення своїх військ, але у разі втілення цього варіанту виступає за дзеркальне відведення сил – тобто і російських також. Цей варіант вимагає проведення в Україні загальнонаціонального референдуму для ратифікації угоди.

Пункт 15: Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.

Пункт 16: Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17: Для вирішення відкритих питань створять гуманітарний комітет. Пункт передбачає обмін усіх військовополонених, що залишилися, враховуючи засуджених російською системою з 2014 року, а також повернення усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в'язнів.

Пункт 18: Україна має провести вибори Раніше цього місяця в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно неправдиво стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.На пресконференції в Москві 19 грудня Путін заявив, що РФ «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Він зазначив, що для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни.Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене. якомога швидше після підписання угоди. Спершу – президентські: Рада має напрацювати і проголосувати механізм, як їх можна провести до зняття обмежень воєнного стану. Опісля – парламентські та місцеві.

Пункт 19: Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролювати й гарантувати Рада миру під головуванням президента США Дональда Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції.

Пункт 20: Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.