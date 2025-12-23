У Кремлі заявили, що не вважають проривом переговори зі США в Маямі

У Кремлі заявили, що переговори між представниками Росії і США в Маямі щодо шляхів врегулювання війни РФ проти України не слід розглядати як прорив.

«Ні, звісно. Це – робочий процес... Найголовніше було отримати від американців інформацію про результати їхнього напрацювання з європейцями й українцями. І залежно від цього вже зрозуміти, наскільки ці напрацювання відповідають духу Анкориджа (в серпні в Анкориджі на Алясці відбувся саміт президентів США і Росії . За підсумками зустрічі в Анкориджі Дональд Трамп говорив, що «угоди» щодо України з Росією досягнуто не було– ред.)», – заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи можна вважати переговори в Маямі проривом. Заяву Пєскова цитує російське новинне видання «Известия».

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

14 і 15 грудня у Німеччині тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

У Маямі (Флорида, США) 19-21 грудня делегації України і США провели низку зустрічей щодо мирного плану Трампа. Також американська сторона зустрілася з представниками РФ.

При цьому ніяких видимих ознак прогресу ні в переговорах між США й Росією, ані в зустрічах між США й Україною не було. Про можливі нові майбутні зустрічі не оголошували. Але спеціальний посланець США Стів Віткофф назвав переговори «продуктивними і конструктивними».

На тлі переговорів російські військові завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по Україні.