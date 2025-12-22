Посланець Трампа назвав «продуктивними» переговори з делегаціями України й Росії

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що переговори з російською делегацією, проведені на вихідних у Флориді, щодо плану Дональда Трампа з припинення війни Росії в Україні, були «продуктивними і конструктивними».

Віткофф у соцмережі X уточнив, що до складу американської делегації входили, крім нього, також зять президента США Джаред Кушнер і співробітник Білого дому Джош Ґрюнбаум.

«Росія залишається повністю відданою досягненню миру в Україні. Росія високо цінує зусилля і підтримку Сполучених Штатів у вирішенні українського конфлікту й відновленні глобальної безпеки», – написав Віткофф.

В окремій публікації в X Віткофф також зазначив, що переговори між американськими, європейськими й українськими посадовцями, що відбулися протягом останніх трьох днів у Флориді, були зосереджені на узгодженні позицій. Він також назвав ці зустрічі «продуктивними і конструктивними».

«Особливу увагу було приділено обговоренню термінів і послідовності наступних кроків. Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого і сталого миру. Нашим спільним пріоритетом є припинення вбивств, забезпечення гарантованої безпеки і створення умов для відновлення, стабільності й довгострокового процвітання України», – написав посланець Трампа.

Секретар РНБО України Рустем Умєров, який очолював українську делегацію на переговорах, зазначив, що під час зустрічі з представниками США основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання). Окрему увагу, за його словами, приділили обговоренню часових рамок і послідовності подальших кроків.

При цьому ніяких видимих ознак прогресу ні в переговорах між США й Росією, ані в зустрічах між США й Україною не було. Про можливі нові майбутні зустрічі не оголошували.

Коли російський представник Кирило Дмитрієв завершував другий день переговорів із американськими колегами, помічник президента Росії з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков повідомив журналістам у Москві, що не слід очікувати прориву.

За його словами, Дмитрієв просто повернеться до Москви і 22 грудня доповість Путіну. «Американці святкують Різдво в ці дні. Небагато людей працюватимуть», – сказав Ушаков.

«Він [Дмитрієв] поверне деякі сигнали, які американці отримали від європейців та українців», – цитують Ушакова російські ЗМІ.

Після того, як Дмитрієв доповість російському керівництву, «ми сформулюємо позицію, з якою ми будемо діяти далі, зокрема в наших контактах з американцями», сказав Ушаков.

Він також заявив, що зміни, запропоновані Києвом і його європейськими союзниками, не покращують шанси на мир, хоча, за словами Ушакова, він ще не бачив конкретних пропозицій.

«Я впевнений, що пропозиції, які європейці й українці внесли або намагаються внести, безумовно не покращують документ і не підвищують можливості досягнення довгострокового миру», – сказав він.

У листопаді Трамп почав тиснути на Київ, щоб той прийняв пропозицію з 28 пунктів, яка, на думку критиків, сильно схилялася на користь Росії. Україна і її європейські прихильники виступили зі своїми поправками, щоб захистити інтереси України щодо території, гарантій безпеки для Києва й інших питань. За повідомленнями, тепер план складається з 20 пунктів і враховує більше інтересів Києва.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму». На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

Президент США Дональд Трамп днями заявив, що угода про припинення війни Росії в Україні «ближча, ніж будь-коли».

18 грудня він зауважив, що переговори, на його думку, «наближаються до чогось», але при цьому заявив, що «Україна має діяти швидко», тому що «коли вони занадто довго зволікають, Росія змінює свою думку».

