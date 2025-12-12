Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що «весь Донбас – російський», коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

« Донбас – російський Восени 2022 року російський лідер Володимир Путін підписав закони про так зване «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України: Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської. Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля.. Вся частина. Є конституція», – цитують Ушакова російські ЗМІ.

Він також заявив, що Москва поки не бачила відкоригованих після нещодавніх переговорів з Україною мирних пропозицій США. «Коли ми їх побачимо, нам може не сподобатися багато речей, я відчуваю», – сказав Ушаков.

Президент Зеленський напередодні під час спілкування з журналістами наголосив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. «Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.

2 грудня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.

Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.

Цього тижня Зеленський провів у Лондоні зустріч із лідерами Німеччини, Великої Британії і Франції. Після цього було оголошено, що європейські партнери готують пропозиції щодо мирного врегулювання, які передадуть керівництву США.

В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.

Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.

Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.