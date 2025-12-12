У Кремлі на пропозицію Зеленського про референдум заявили, що «Донбас – російський»

Помічник російського президента Юрій Ушаков заявив, що «весь Донбас – російський», коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».
«Восени 2022 року російський лідер Володимир Путін підписав закони про так зване «входження до складу Росії» чотирьох частково окупованих областей України: Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської. Україна і Захід засудили такі незаконні дії Кремля.. Вся частина. Є конституція», – цитують Ушакова російські ЗМІ.
Він також заявив, що Москва поки не бачила відкоригованих після нещодавніх переговорів з Україною мирних пропозицій США. «Коли ми їх побачимо, нам може не сподобатися багато речей, я відчуваю», – сказав Ушаков.
Президент Зеленський напередодні під час спілкування з журналістами наголосив, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».
Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. «Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський.
2 грудня в Москві відбулася зустріч американських представників Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів можливої мирної угоди в російсько-українській війні. Згодом Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України.
Після цієї зустрічі українська делегація у США з представниками адміністрації Трампа продовжила переговори, які тривали кілька днів.
Цього тижня Зеленський провів у Лондоні зустріч із лідерами Німеччини, Великої Британії і Франції. Після цього було оголошено, що європейські партнери готують пропозиції щодо мирного врегулювання, які передадуть керівництву США.
Читайте також: Зеленський готовий до виборів під час війни, але за умови
В оприлюдненому 9 грудня інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, коментуючи мирні переговори, заявив, що Росія зараз «без сумніву» перебуває в сильнішій переговорній позиції, ніж Україна. Трамп зазначив, що радить українському президенту Володимиру Зеленському погодитися з американською мирною ініціативою, яка передбачає значні поступки з боку України.
Українські та європейські чиновники залишаються дуже скептично налаштованими щодо того, що Росія щиро прагне миру, хоча Трамп заявив, що вірить у серйозність настроїв Путіна.
Американський Інститут вивчення війни раніше неодноразово заявляв, що Кремль не налаштований на чесні переговори щодо миру і не має наміру йти на поступки, прагнучи капітуляції України.
Форум