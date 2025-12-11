Доступність посилання

«Страшно, але нікуди їхати»: у Костянтинівці серед руїн і вибухів далі живуть кілька тисяч людей

Чоловік сидить на лавці біля багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок російського удару, Костянтинівка, Донецька область, 7 грудня 2025 року
Чоловік сидить на лавці біля багатоквартирного будинку, пошкодженого внаслідок російського удару, Костянтинівка, Донецька область, 7 грудня 2025 року
Ігор Шевчук

Поблизу Костянтинівки в Донецькій області України тривають бої. За даними українського моніторингового проєкту DeepState, лінія фронту проходить уже на південних околицях міста.

Журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, побували у Костянтинівці і побачили розбиті житлові квартали та палаючі будинки.

Вдалині чути вибухи, а над будинками гудуть дрони.

Володимиру 65 років. Він продовжує жити в одному зі зруйнованих будинків. Чоловік майже не виходить на вулицю – ховається у підвалі й доглядає літню тещу. Виїхати з міста Володимир не може: родичка прикута до ліжка.

«Страшно, ну а що робити? Бабуся лежача, я з нею вже нікуди… Напружує, звичайно. Ми що, не люди? Страшнувато... Я ж кажу: от по околиці прилітало, скрізь усе згоріло», – розповідає Володимир.

Головна турбота для нього зараз – запастися їжею та водою:

Гуманітаркою запаслися – це найголовніше
Володимир

«Гуманітаркою запаслися – це найголовніше. Їжа є. З водою якось теж проблем немає таких. Технічна – дощову збираємо. Щойно дощ – літрів 300–400 ми ємності ставимо і накопичуємо. І там точка є на дитсадку, вони качають, очищують – і ми їздимо та помаленьку возимо».

На тлі фронтових новин життя в Костянтинівці зводиться до пошуку води, їжі та вцілілого кута. Вулицями ходять військові й ті нечисленні жителі, хто досі залишається у місті.

Український військовослужбовець йде вулицею поміж житлових будинків, пошкоджених внаслідок російського військового удару. Костянтинівка, Донецька область, 28 листопада 2025 року
Український військовослужбовець йде вулицею поміж житлових будинків, пошкоджених внаслідок російського військового удару. Костянтинівка, Донецька область, 28 листопада 2025 року
Мене тиждень тому відкопали лише. Грудна клітка болить, кров’ю харкаю
Юрій

Юрій розповідає, як його відкопали з-під завалів після удару по будинку: «Погано живеться. Бомблять. Хату розбили. Мене он тиждень тому відкопали лише. Грудна клітка болить, кров’ю харкаю».

Юрій каже, що їхати йому нікуди. Пенсія не дозволяє винайняти нове житло: «А куди їхати? З чим їхати? У мене пенсія 3500 [гривень], а квартири, кажуть, 15 тисяч коштують. Куди їхати? За що жити? Бомжувати десь там? Тут у мене нехай розбите, але моє…»

За даними українського проєкту DeepState, бої вже точаться на південних околицях Костянтинівки. Місто разом із Дружківкою, Краматорськом та Слов'янськом входить до так званого «поясу фортець» – системи добре укріплених міст, які залишаються під контролем ЗСУ в Донецькій області.

Під гуркіт артилерії та звуки дронів над головою жителі продовжують чіплятися за кожен прожитий день. «День пережили – і добре. А далі – як піде», – каже містянка Тетяна.

У Костянтинівці, за даними української влади, залишається приблизно чотири тисячі жителів. До початку повномасштабного вторгнення Росії населення міста становило майже 80 тисяч осіб.

