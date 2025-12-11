«Страшно, але нікуди їхати»: у Костянтинівці серед руїн і вибухів далі живуть кілька тисяч людей

Ігор Шевчук

Поблизу Костянтинівки в Донецькій області України тривають бої. За даними українського моніторингового проєкту DeepState, лінія фронту проходить уже на південних околицях міста.

Журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, побували у Костянтинівці і побачили розбиті житлові квартали та палаючі будинки.

Вдалині чути вибухи, а над будинками гудуть дрони.

Володимиру 65 років. Він продовжує жити в одному зі зруйнованих будинків. Чоловік майже не виходить на вулицю – ховається у підвалі й доглядає літню тещу. Виїхати з міста Володимир не може: родичка прикута до ліжка.

«Страшно, ну а що робити? Бабуся лежача, я з нею вже нікуди… Напружує, звичайно. Ми що, не люди? Страшнувато... Я ж кажу: от по околиці прилітало, скрізь усе згоріло», – розповідає Володимир.

Головна турбота для нього зараз – запастися їжею та водою:

Гуманітаркою запаслися – це найголовніше

«Гуманітаркою запаслися – це найголовніше. Їжа є. З водою якось теж проблем немає таких. Технічна – дощову збираємо. Щойно дощ – літрів 300–400 ми ємності ставимо і накопичуємо. І там точка є на дитсадку, вони качають, очищують – і ми їздимо та помаленьку возимо».

На тлі фронтових новин життя в Костянтинівці зводиться до пошуку води, їжі та вцілілого кута. Вулицями ходять військові й ті нечисленні жителі, хто досі залишається у місті.

Мене тиждень тому відкопали лише. Грудна клітка болить, кров’ю харкаю

Юрій розповідає, як його відкопали з-під завалів після удару по будинку: «Погано живеться. Бомблять. Хату розбили. Мене он тиждень тому відкопали лише. Грудна клітка болить, кров’ю харкаю».

Юрій каже, що їхати йому нікуди. Пенсія не дозволяє винайняти нове житло: «А куди їхати? З чим їхати? У мене пенсія 3500 [гривень], а квартири, кажуть, 15 тисяч коштують. Куди їхати? За що жити? Бомжувати десь там? Тут у мене нехай розбите, але моє…»

За даними українського проєкту DeepState, бої вже точаться на південних околицях Костянтинівки. Місто разом із Дружківкою, Краматорськом та Слов'янськом входить до так званого «поясу фортець» – системи добре укріплених міст, які залишаються під контролем ЗСУ в Донецькій області.

Під гуркіт артилерії та звуки дронів над головою жителі продовжують чіплятися за кожен прожитий день. «День пережили – і добре. А далі – як піде», – каже містянка Тетяна.

У Костянтинівці, за даними української влади, залишається приблизно чотири тисячі жителів. До початку повномасштабного вторгнення Росії населення міста становило майже 80 тисяч осіб.