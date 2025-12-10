Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

«Коридор» для ЗСУ з Мирнограда – лише пара кілометрів «сірої зони»?

Військові 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» на Покровському напрямку, листопад 2025 року
Військові 20-ї бригади оперативного призначення «Любарт» 1-го корпусу НГУ «Азов» на Покровському напрямку, листопад 2025 року

Російська армія продовжує просуватися в Мирнограді та Покровську – про це вдень 10 грудня повідомив проєкт DeepState. Південний район міста, який лежить на невеликій відстані від більшої його частини, тепер повністю окупований.

Не змінилася і «сіра зона» навколо міста – воно перебуває в оперативному оточенні. Офіцер-морпіх з Покровського напрямку в коментарі «Українській правді» повідомив, що днями армія РФ захопила село Рівне – одне з двох, через які живився український гарнізон у Мирнограді.

«Останній раз ми міняли людей на техніці в середині листопада, потім на початку грудня пішки змогли вийти кілька людей – це все», – сказав він.

Джерело, знайоме з ситуацією на напрямку, на умовах анонімності розповіло Донбас Реалії, що зайти і вийти з Мирнограда ще можливо, – але лише з боями.

Судячи з мапи DeepState, у гарнізону Сил оборони в Мирнограді залишається коридор шириною два кілометри «сірою зоною» для можливого виходу або ротацій.

Вранці 10 грудня Генштаб повідомив про 48 штурмів армії Росії на Покровському напрямку.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Читайте також:

Відступ і оточення? Що говорять про оборону Покровська і Мирнограда українські військові

«Тоді у нас велика проблема»: в DeepState вказали на невідповідність мапи Генштабу ситуації у Покровську

«Це більше політичні рішення, ніж військові»: чи варто ЗСУ виходити з Мирнограда?

Росія заявила про захоплення Покровська. Спростовуємо фейк

Як Росія знищувала Покровськ: від перших ракет до руїн. Фотосвідчення

«Це у Києві можна думати, що якось буде». Як ЗСУ зберігають шляхи постачання у Покровську

Recommended

XS
SM
MD
LG