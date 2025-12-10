«Коридор» для ЗСУ з Мирнограда – лише пара кілометрів «сірої зони»?

Російська армія продовжує просуватися в Мирнограді та Покровську – про це вдень 10 грудня повідомив проєкт DeepState. Південний район міста, який лежить на невеликій відстані від більшої його частини, тепер повністю окупований.

Не змінилася і «сіра зона» навколо міста – воно перебуває в оперативному оточенні. Офіцер-морпіх з Покровського напрямку в коментарі «Українській правді» повідомив, що днями армія РФ захопила село Рівне – одне з двох, через які живився український гарнізон у Мирнограді.

«Останній раз ми міняли людей на техніці в середині листопада, потім на початку грудня пішки змогли вийти кілька людей – це все», – сказав він.

Джерело, знайоме з ситуацією на напрямку, на умовах анонімності розповіло Донбас Реалії, що зайти і вийти з Мирнограда ще можливо, – але лише з боями.

Судячи з мапи DeepState, у гарнізону Сил оборони в Мирнограді залишається коридор шириною два кілометри «сірою зоною» для можливого виходу або ротацій.

Вранці 10 грудня Генштаб повідомив про 48 штурмів армії Росії на Покровському напрямку.

