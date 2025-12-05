Аналітики DeepState вказують на ключову роль Покровська у збереженні оборони Мирнограда

Ротація в Мирнограді можлива «в пішому порядку», заявив спікер 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Сергій Окішев в ефірі Радіо Донбас Реалії 4 грудня. За його словами, найнеобхідніші речі для українських бійців у районі Мирнограда доставляють великими гексокоптерами та квадрокоптерами (так званими бомберами – ред.), а також за допомогою наземних роботизованих комплексів.

3 грудня бійці 38-ї бригади морської піхоти у коментарі hromadske сказали, що Мирноград повністю оточений щонайменше з 29 листопада, а остання ротація проводилась 12 листопада.

Командир 7-го корпусу ДШВ генерал Євген Ласійчук в етері ICTV заявив, що місто не в оточенні. За його словами, зараз українські захисники працюють над розширенням логістичних шляхів.

На мапі DeepState Мирноград оточений «сірою зоною», а під контролем Сил оборони лишається короткий відтинок на північному заході від міста, але і він прострілюється армією РФ.

Проєкт Радіо Свобода Донбас Реалії запитав у співзасновника і аналітика платформи DeepState Романа Погорілого:

що зараз з ротацією і логістикою в Мирнограді;

чому мапа Генштабу відрізняється від мапи проєкту DeepState;

які населені пункти грають головну роль в обороні міста?

– Спікер 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Сергій Окішев каже, що ротація в Мирнограді можлива «в пішому порядку». Романе, чому склалася така ситуація? Чи потрібно виходити з міста вже?

– Передусім хочеться побажати тому спікеру сходити в таку пішу ротацію в Мирноград, не потрапити в засідку, залишитися живим і довести, що це можливо.

З приводу коментарів бійців (38-ї бригади морської піхоти – ред.) – вони мають повне право так говорити. В принципі, ситуація так і складається. Я їх розумію. Навіть у спілкуванні з іншими бійцями, які тримають оборону в Мирнограді, заявляють, що поповнення здійснюються через роботизовані наземні комплекси і дрони. Ми і так це знали, бо це вже не один день відбувається.

Події, що бійці описали в hromadske, – ми теж знаємо про ці випадки, коли була спроба провести ротацій невеликих груп, зокрема, пілотів. Вони тільки висунулися, одразу вступили в вогневий контакт, наштовхнувшись на групу росіян, і не змогли це (ротацію – ред.) здійснити. Необхідно було повернутися назад на позиції.

Говорячи про ротацію, йдеться здебільшого про евакуацію поранених, а не про повну заміну військових, за словами Сергія Окішева. « Тому що ризикувати життям через дуже-дуже ускладнену логістику не є прийнятним », – додав він.

В екстрених випадках ротація проводиться під прикриттям артилерії та БПЛА, а також за підтримки системи радіоелектронної боротьби та розвідки.

У чому сама проблема? У цьому перешийку між Красним Лиманом, Покровським, Родинським і Рівнем фізично є вони (російські військові – ред.). Не сказати, що вони контролюють [всю територію навколо Мирнограда]. Повне оточення – це коли б вони зайняли повністю круговий район навколо Мирнограда, вже б там сиділи, мали позиції і накопичувалися. У них, по суті, оперативне оточення. Вони мають вогневий вплив і лазять там.

Якщо все спланувати, помолитися і пройти крізь ось такі місця, де може бути противник, де він лазить чи фіксується, то, можливо, пощастить

Можна сказати, як на початку звучало, що піший прохід можливий. Можливо, й можливий, вибачте за тавтологію. Але це сто відсотків попадання в засідку, це мінування ворога, це інженерні загородження. Вони встигають стріляти навіть між Родинським і Мирноградом, між Родинським і Покровськом. Важка автомобільна техніка взагалі там не їздить, бо це стовідсоткове ураження.

Якщо все спланувати, помолитися і пройти крізь ось такі місця, де може бути противник, де він лазить чи фіксується, то, можливо, пощастить. Це вже дуже і дуже небезпечна ділянка.

Ми зазначали на нашому каналі після спілкування з бійцями, що необхідно забезпечити окремий підрозділ на цей перешийок. Військові просять його туди поставити, щоб забезпечити хоча б зачистку цього району, аби вороги не просочувались туди. Тоді була б хоч якась можливість дійсно проводити ротації і була б безпечна ділянка. Зараз цим змушують займатися бійців, які тримають оборону або в Покровську, або в Мирнограді.

За словами Окішева, зараз триває операція, щоб розширити логістичні шляхи в районі Мирнограда. Він також додає, що основні зусилля агресора спрямовані на те, щоб обрізати логістику Сил оборони. « Проте він не залишає спроб атакувати і саме місто », – сказав спікер 7-го корпусу ДШВ.

У Покровську тримати оборону, по суті, неможливо, там окремі працюють загони, які висуваються для того, щоб, як ми чуємо часто, зачищати противника. Це, по суті, міські бої. У Мирнограді угруповання, яке там стоїть, змушене контролювати ще й цей перешийок для того, щоб забезпечувати собі логістику. Це важко.

Поки що ніхто не чує, ніхто не реагує

Тому бійці зазначили про таку необхідність, але поки що ніхто не чує, ніхто не реагує, тож маємо таку картину. На жаль, ситуація в Мирнограді з кожним днем погіршується. Про це все варто говорити і пам'ятати.

На жаль, у нас командування вибрало таку тактику дій і комунікацію зі суспільством. Ми ж бачимо зараз мапи Генерального штабу.

– Так, вона суттєво відрізняється від мапи вашого проєкту. «Червона зона» навіть не наблизилась до Покровська. Чому так?

– Та вона ж навіть, не порівнюючи з нашою мапою, суперечить заявам головнокомандувача Генерального штабу, в яких йдеться, що вони (ЗСУ – ред.) тримають північну частину міста. Не центральну, не південну, а північну. Їхня мапа взагалі цього не відображає.

Згідно з мапою DeepState, в Покровську армія РФ перетнула залізничну дорогу, яка проходить через місто. Більшість частини міста за «залізкою» перебуває в «сірій зоні», за винятком невеликих ділянок на півночі – вони під контролем ЗСУ.

«Так, дійсно, є поодинокі групи російських вояків і північніше залізниці . Проте через те, що ми контролюємо їхні переміщення саме в районі цієї залізничної колії, то їх дуже легко виявити та знищити. Це урбанізована перешкода, де швидкість пересування російських військ значно знижується. Ми знаємо їхні логістичні шляхи, якими вони рухаються, через це легше виявити їх і аеророзвідкою, і безпосередньо на землі», – заявив Сергій Окішев в етері Радіо Донбас Реалії.

Немає розуміння навіть, як вище військове командування бачить ситуацію в Покровську та Мирнограді. Якщо вони вірять, що вона складається саме так, як намальовано на мапі, тоді у нас дуже велика проблема . І мені шкода всіх тих бійців, які перебувають у Мирнограді.

Відповідальність за всі кроки, сьогоднішні дії та тактику візьме, звичайно, командування. Але ціна у нас найвища – це людське життя, це військові, зокрема, морська піхота, ДШВ та інші підрозділи, які там стоять. А це дуже-дуже цінна піхота, дуже-дуже цінні люди, яких отак-от можемо втратити.

Будемо бачити. Ми люди, які не мають повноваження ухвалювати рішення, цим займаються інші. Але, на жаль, ситуація так складається.

– В коментарі hromadske один український командир, сказав, що утримати Мирноград можливо, якщо вдасться контролювати Родинське та Красний Лиман. Також військовий аналітик Олександр Саєнко каже, що ключ до оборони Мирнограда – це Родинське. Судячи з вашої мапи, західна частина Родинського перебувається під контролем ЗСУ, частина – в «сірій зоні». Чи ви згодні, що ключ до оборони Мирнограда лежить через ці населені пункти, що на півночі від міста?

– Частково погоджуюсь, частково – ні.

Чому частково ні, бо найбільший ключ в Мирноград – це Покровськ. Береться Покровськ – падає все. Вся агломерація, весь Мирноград, абсолютно все, бо вони будуть контролювати цю логістику не просто вогневим контролем за допомогою дронів, а вже фізично. Вони будуть мати можливість влаштовувати позиції та засідки.

Як я вже казав, необхідно постійно зачищати та контролювати перешийок, куди входить якраз Красний Лиман, Родинське, Рівне і Покровськ. Доки ми не будемо його контролювати, доти буде отака неприємна ситуація з логістикою в Мирнограді. Ворог буде просто пролазити, щоб влаштовувати засідки. Одну групу вб'ють – прийде інша. Це постійне затягування в той район.

Так само не можна зупинятися на Родинському і Красному Лимані. Якщо заблокувати там все, що необхідно, у нас залишається Покровськ. І його теж необхідно блокувати, бо вони частіше лізуть з самого Покровська, ніж з Красного Лиману чи Родинського.

Вони лізуть буквально з усіх сторін, і в цьому вся проблема. Дуже широкий відтинок, де вони мають можливість затягуватись, накопичуватись і пролазити в глибину території.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505.