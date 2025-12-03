Мирноград майже оточений? Ситуація у місті, загрози для ЗСУ

Російська армія захопила село Балаган, а також просунулася біля Новоекономічного на схід від Мирнограда, – про це вдень 3 грудня повідомив проєкт DeepState.

Також агресор просунувся біля села Рівне, вздовж якого проходить дорога, що з'єднує Покровськ з Мирноградом, а також траса з Родинського та Гришиного північніше.

Судячи з мапи бойових дій, Мирноград де-факто оточений російськими військами – причому в самому місті російських солдатів практично не зафіксовано.

Німецьке видання Bild з посиланням на неназваного солдата ЗСУ, який перебуває в місті, повідомило, що оточеними ризикують залишитися близько 1000 українських військовослужбовців з Мирноградського гарнізону.

«Ми повинні або вивести контингент з Мирнограда, або забезпечити стабільну логістику. Витягніть нас звідси або забезпечуйте постачання! Якщо ні, захисники міста залишаться там назавжди...», – сказав виданню боєць.

Угруповання військ «Схід», яке відповідає за оборону агломерації, повідомило 3 грудня, що в Мирнограді ЗСУ тримають оборонні рубежі і ліквідують російських солдатів на підході до міста.

«Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська і Мирнограда для безперебійного забезпечення наших підрозділів усім необхідним», – написали у відомстві.

Генштаб ЗСУ повідомив про 52 штурми армії агресора на Покровському напрямку за минулу добу.

Російська пропаганда поширює заяви президента Володимира Путіна, намагаючись створити враження, що українська лінія фронту нібито «скоро обвалиться», зазначив американський Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 29 листопада. Але, за оцінкою аналітиків, ці твердження не мають під собою жодних підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну та західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.

