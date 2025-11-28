Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Донбас

Як Росія знищувала Покровськ: від перших ракет до руїн. Фотосвідчення

Покровськ під російськими обстрілами
Донбас

Як Росія знищувала Покровськ: від перших ракет до руїн. Фотосвідчення

Місяць тому, 26 жовтня, український Генштаб та президент Володимир Зеленський визнали ускладнення ситуації у Покровську. Деякі військові та аналітики прогнозували, що місто може впасти до Нового року, а дехто – що навіть за півтора тижні. Просочування російських військових у Покровськ триває.

DeepState на своїй мапі фіксує збільшення Червоним кольором DeepState позначає ділянки, які захопили російські війська, проте Сили оборони продовжують утримувати місто і навіть відновлювати контроль над деякими ділянками.

За оцінками американського Інституті вивчення війни (ISW) на основі геолокації даних об'єктивного контролю, під контролем армії РФ звіт ISW від 21 листопада.

Понад півтора року від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Покровськ лишався тиловим містом і виконував роль логістичного хабу – туди з'їжджались військові та цивільні, які потім вирушали в протилежних напрямках: перші на схід, до фронту, другі на захід, в пошуках прихистку.

Попри наближення лінії фронти місто намагалось жити звичайним життям, але вже з літа 2024 армія російська армія посилила атаки. Внаслідок щоденних обстрілів Покровськ почав стрімко перетворюватися на руїни і порожніти.

Як це відбувалося – фотосвідчення зібрали Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

2022

Перші російські удари по Покровську почалися у 2022 році, в перший рік повномасштабного вторгнення.

Місцеві жителі біля будинку, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару, Покровськ, 15 червня 2022 року
Місцеві жителі біля будинку, зруйнованого внаслідок російського ракетного удару, Покровськ, 15 червня 2022 року

Покровськ став евакуаційним хабом: сюди постійно прибували люди з інших міст, селищ та сіл Донбасу. З тих, що вже були окуповані, і з тих, які армія РФ почала знищувати під час свого наступу.

Люди прибувають на вокзал Покровська, щоб сісти на евакуаційні потяги до Дніпра та Львова, 25 червня 2022 року
Люди прибувають на вокзал Покровська, щоб сісти на евакуаційні потяги до Дніпра та Львова, 25 червня 2022 року

Попри все, Покровськ намагався жити звичним життям.

24-річна Ірина Будакова тримає на руках свого сина – тоді йому було два дні від народження. Пологовий будинок в Покровську, 6 липня 2022 року
24-річна Ірина Будакова тримає на руках свого сина – тоді йому було два дні від народження. Пологовий будинок в Покровську, 6 липня 2022 року

«Іноді нам доводилося приймати пологи під час обстрілів, – казав Reuters доктор Іван Циганок, керівник покровського перинатального центру. – Пологи – це процес, який не можна зупинити».

Мішки з піском на вікні в пологовому, Покровськ, 29 червня 2022 року
Мішки з піском на вікні в пологовому, Покровськ, 29 червня 2022 року

Діти, які граються на подвір'ї – все ще було звичною картинкою міського життя.

Діти граються у дворі, Покровськ, 24 червня 2022 року
Діти граються у дворі, Покровськ, 24 червня 2022 року

Залізничний вокзал приймав тисячі людей, які вирушали далі на захід, у безпечніші регіони України, або ж за кордон.

Чоловіки біля вокзалу у Покровську, 13 грудня 2022 року
Чоловіки біля вокзалу у Покровську, 13 грудня 2022 року

2023

У 2023 році Покровськ залишався місцем прощань для тисяч мирних жителів: з рідними, які все ще лишались, з містом, з Донбасом, з Україною.

50-річні Тетяна та Анатолій прощаються на пероні. Вона їде евакуаційним потягом до Львова, він – лишається. Покровськ, 8 січня 2023 року
50-річні Тетяна та Анатолій прощаються на пероні. Вона їде евакуаційним потягом до Львова, він – лишається. Покровськ, 8 січня 2023 року
Тетяна дивиться на Анатолія з вікна евакуаційного потягу. Покровськ, 8 січня 2023 року
Тетяна дивиться на Анатолія з вікна евакуаційного потягу. Покровськ, 8 січня 2023 року
Хлопчик перед тим, як разом з родиною вони сядуть на евакуаційний потяг. Покровськ, 9 лютого 2023 року
Хлопчик перед тим, як разом з родиною вони сядуть на евакуаційний потяг. Покровськ, 9 лютого 2023 року

Російська армія посилила обстріли міста.

Жінка перед багатоповерхівкою, з якої рятують її брата – будинок був сильно пошкоджений ракетним ударом армії РФ. Покровськ, 15 лютого 2023 року
Жінка перед багатоповерхівкою, з якої рятують її брата – будинок був сильно пошкоджений ракетним ударом армії РФ. Покровськ, 15 лютого 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Поранені мирні мешканці після російської атаки на Покровськ, 21 червня 2023 року
Поранені мирні мешканці після російської атаки на Покровськ, 21 червня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Поранені мирні мешканці після російської атаки на Покровськ, 21 червня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Хлопець несе на руках дівчину, поранену внаслідок російського ракетного удару по Покровську, 7 серпня 2023 року
Хлопець несе на руках дівчину, поранену внаслідок російського ракетного удару по Покровську, 7 серпня 2023 року
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Хлопець несе на руках дівчину, поранену внаслідок російського ракетного удару по Покровську, 7 серпня 2023 року
Жінка в своїй квартирі, що була пошкоджена внаслідок російського ракетного удару. Покровськ, 8 серпня 2023 року
Жінка в своїй квартирі, що була пошкоджена внаслідок російського ракетного удару. Покровськ, 8 серпня 2023 року
Будинки у Покровську після російського ракетного удару, 8 серпня 2023 року
Будинки у Покровську після російського ракетного удару, 8 серпня 2023 року
Житлові будинки та дитячий майданчик після російського удару по Покровську, 8 серпня 2023 року
Житлові будинки та дитячий майданчик після російського удару по Покровську, 8 серпня 2023 року

Поступово виїжджали і жителі Покровська. Мирне життя потроху теж завмирало: закривались супермаркети, бізнес евакуйовувався.

Жінка продає овочі на сходах біля закритого супермаркету, 28 жовтня 2023 року
Жінка продає овочі на сходах біля закритого супермаркету, 28 жовтня 2023 року

2024

Саме у 2024 році у зведеннях Генштабу ЗСУ з'явився «Покровський напрямок».

Рік для міста почався російськими обстрілами.

Наслідки російської ракетної атаки на село Рівне біля Покровська. Донецька область, 7 січня 2024 року
Наслідки російської ракетної атаки на село Рівне біля Покровська. Донецька область, 7 січня 2024 року
Фото на руїнах дому після російського ракетного удару, Покровськ, 7 січня 2024 року
Фото на руїнах дому після російського ракетного удару, Покровськ, 7 січня 2024 року
Наслідки удару армії РФ по Покровську, 21 лютого 2024 року
Наслідки удару армії РФ по Покровську, 21 лютого 2024 року

Евакуація з самого міста і транзитом через Покровськ тривала.

Рятувальник передає дитину матері до евакуаційного потягу, Покровськ, 20 лютого 2024 року
Рятувальник передає дитину матері до евакуаційного потягу, Покровськ, 20 лютого 2024 року

Ситуація почала погіршуватися. В середині лютого армія РФ захопила Авдіївку і почала просуватися далі, на північний захід.

У квітні армія РФ прорвалась біля Очеретиного – селище за 30 км від Покровська навпростець.

97-річна Лідія Ломіневська, яка пішки вийшла зі свого будинку в Очеретиному після російського бомбардування, у шелтері в Покровську, 28 квітня 2024 року
97-річна Лідія Ломіневська, яка пішки вийшла зі свого будинку в Очеретиному після російського бомбардування, у шелтері в Покровську, 28 квітня 2024 року

У самому Покровську залишалося ще достатньо багато людей.

Місцеві беруть воду з бювета, 16 квітня 2024 року
Місцеві беруть воду з бювета, 16 квітня 2024 року

Біля міста продовжували працювати на полях.

Трактор оре поле під час заходу сонця поблизу Покровська, на тлі нападу Росії на Україну, 7 квітня 2024 року
Трактор оре поле під час заходу сонця поблизу Покровська, на тлі нападу Росії на Україну, 7 квітня 2024 року

Але лінія фронту поступово наближалася до міста.

Фронт на Покровському (тоді Авдіївському) напрямку, підрив російської бронетехніки на мінах, 19 червня 2024 року
Фронт на Покровському (тоді Авдіївському) напрямку, підрив російської бронетехніки на мінах, 19 червня 2024 року
Чоловік біля своєї автівки, пошкодженої внаслідок російського ракетного удару, Покровськ, 24 червня 2024 року
Чоловік біля своєї автівки, пошкодженої внаслідок російського ракетного удару, Покровськ, 24 червня 2024 року

Влітку позиції Сил оборони вже були в районі Покровська.

Українські військові з 43-ї ОАБр ведуть обстріл по російських силах у Покровському районі, 8 серпня 2024 року
Українські військові з 43-ї ОАБр ведуть обстріл по російських силах у Покровському районі, 8 серпня 2024 року
Українські військові на соняшниковому полі під Покровськом, 13 серпня 2024 року
Українські військові на соняшниковому полі під Покровськом, 13 серпня 2024 року
Український військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної бригади спостерігає за небом, їдучи в авто поблизу Покровська, 31 серпня 2024 року
Український військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної бригади спостерігає за небом, їдучи в авто поблизу Покровська, 31 серпня 2024 року

У самому місті ставало все більше зруйнованих будівель і меншало – жителів. На початку серпня, як повідомляв начальник МВА, в Покровську жили майже 48 тисяч людей (на початок 2022 року населення становило понад 60 тисяч).

З 20 серпня у Покровську і громаді почалась примусова евакуація родин із дітьми.

Зруйнована внаслідок російського удару школа, Покровськ, 23 серпня 2024 року
Зруйнована внаслідок російського удару школа, Покровськ, 23 серпня 2024 року
Жінка збирає товар з полиць продуктового магазину, оскільки він закривається через наступ російських військ, Покровськ, 23 серпня 2023 року
Жінка збирає товар з полиць продуктового магазину, оскільки він закривається через наступ російських військ, Покровськ, 23 серпня 2023 року

Тисячі людей продовжували ще перебувати у місті.

Жінка проходить повз кратер, що лишився після російського удару по приватному сектору у Покровську, 3 серпня 2025 року
Жінка проходить повз кратер, що лишився після російського удару по приватному сектору у Покровську, 3 серпня 2025 року

Потік біженців не припинявся – поки 5 вересня влада не скасувала евакуаційні потяги: стало надто небезпечно.

Новим транзитним пунктом на евакуаційному шляху став Павлоград у Дніпропетровській області.

Евакуація з Покровська, 30 серпня 2024 року
Евакуація з Покровська, 30 серпня 2024 року
Евакуація з Покровська, 30 серпня 2024 року
Евакуація з Покровська, 30 серпня 2024 року

За майже місяць з Покровська виїхали близько 12 тисяч людей – станом на 2 вересня ще залишалося 30 тисяч.

Евакуація з Покровська, 30 серпня 2024 року
Евакуація з Покровська, 30 серпня 2024 року

І навіть тоді Покровськ намагався зберегти мирне життя – хоч у чомусь.

Жінки продають квіти поруч із закритим супермаркетом, Покровськ, 3 вересня 2024 року
Жінки продають квіти поруч із закритим супермаркетом, Покровськ, 3 вересня 2024 року
Покровськ, вересень 2024 року
Покровськ, вересень 2024 року
Маршрутка проїжджає повз пошкодженого внаслідок російського удару будинку, Покровськ, вересень 2024 року
Маршрутка проїжджає повз пошкодженого внаслідок російського удару будинку, Покровськ, вересень 2024 року

Бої ж поступово наближалися.

Покровськ, вересень 2024 року
Покровськ, вересень 2024 року
Покровський напрямок, вересень 2024 року
Покровський напрямок, вересень 2024 року

Станом на середину вересня в Покровську, за даними Донецької ОВА, лишилося вже 16 тисяч людей, з них (попри примусову евакуацію родин із дітьми) – 177 дітей.

Дитячі гірки і гойдалки, що ще вціліли, лише нагадували про мирне життя.

Покровськ, вересень 2024 року
Покровськ, вересень 2024 року
Стела на в'їзді до Покровська, 20 вересня 2024 року
Стела на в'їзді до Покровська, 20 вересня 2024 року
Покровськ, 24 вересня 2024 року
Покровськ, 24 вересня 2024 року
Чоловік купує свіжу рибу на ринку, Покровськ, 25 вересня 2024 року
Чоловік купує свіжу рибу на ринку, Покровськ, 25 вересня 2024 року

4 жовтня у МВА повідомили, що противник вже за 7 кілометрів від міста.

Біля Покровська встановили «зуби дракона», жовтень 2024 року
Біля Покровська встановили «зуби дракона», жовтень 2024 року

Ні людей, ні машин, зарослі бур'янами вулиці, якими бігають покинуті собаки та навіть здичавілі в'єтнамські свині – такими були околиці Покровська з того боку, де наступала армія РФ.

Ті, хто не виїхав, намагався зайвий раз не виходити з дому.

В одній із частин міста ще працювали магазини, можна було зустріти людей, але посеред вулиць вже стояли оборонні інженерні споруди – «зуби дракона».

«Зуби дракона» вже у самому Покровську, 20 жовтня 2024 року
«Зуби дракона» вже у самому Покровську, 20 жовтня 2024 року

На кінець жовтня, за даними Сергія Добряка, у Покровську все ще залишалося 11 900 жителів, із них 55 дітей.

Інфраструктура міста – зруйнована на 80%.

У Покровській громаді не було газу, води та електрики.

Зруйнований міст у Покровську, 4 листопада 2024 року
Зруйнований міст у Покровську, 4 листопада 2024 року
Комунальники продовжували доглядати за містом, Покровськ, 6 листопада 2024 року
Комунальники продовжували доглядати за містом, Покровськ, 6 листопада 2024 року

Трохи більше 6 км відділяли війська РФ від околиць Покровська. Агресор бив по місту артилерією калібру 152 і 122 мм, і FPV-дронами, зазначали в МВА.

Проте ситуація ще дозволяла відвідати місто президенту Володимиру Зеленському.

Зеленський у Покровську, 18 листопада 2024 року
Зеленський у Покровську, 18 листопада 2024 року

У місті ще можна було купити щось у магазині.

Магазин у Покровську, 24 листопада 2024 року
Магазин у Покровську, 24 листопада 2024 року
Аптека в Покровську, що продовжує працювати, 24 листопада 2024 року
Аптека в Покровську, що продовжує працювати, 24 листопада 2024 року

Знелюднений центр Покровська.

Покровськ, листопад 2024 року
Покровськ, листопад 2024 року

З кінця літа в Покровську і громаді вже діяла посилена комендантська година – з 15:00 до 11:00 наступної доби.

Покровськ, грудень 2024 року
Покровськ, грудень 2024 року
Покровськ, грудень 2024 року
Покровськ, грудень 2024 року

2025

Рік почався з нових російських обстрілів.

Пошкоджений російськими ударами будинок, Покровськ, 21 січня 2025 року
Пошкоджений російськими ударами будинок, Покровськ, 21 січня 2025 року
Наслідки російського обстрілу Покровська, 21 січня 2025 року
Наслідки російського обстрілу Покровська, 21 січня 2025 року

Виживання цивільних звузилося до найнеобхіднішого – знайти воду, їжу, дрова.

Покровськ, 21 січня 2025 року
Покровськ, 21 січня 2025 року
Чоловік годує голубів, 21 січня 2025 року
Чоловік годує голубів, 21 січня 2025 року

У Покровську залишалось близько 7 тисяч мешканців, усіх дітей з громади евакуювали, повідомив 25 січня Сергій Добряк.

Покровськ, 25 січня 2025 року
Покровськ, 25 січня 2025 року
Покровськ, 25 січня 2025 року
Покровськ, 25 січня 2025 року
Покровськ, 25 січня 2025 року
Покровськ, 25 січня 2025 року

На початку січня в Покровську була закрита шахта, працювали кілька магазинів, одне відділення «Укрпошти» та в обмеженому режимі – міська лікарня, розповів в ефірі Радіо Свобода голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. Усе місто прострілювалось артилерією або FPV-дронами.

За його словами, обстріли міста почастішали, а більшість комунальних послуг недоступні. Ще лишались фахівці, які доглядали за старшими людьми та «вмовляли тих, хто ще не виїхав».

Люди розбирають воду, привезену як гуманітарна допомога. Покровськ, 3 лютого 2025 року
Люди розбирають воду, привезену як гуманітарна допомога. Покровськ, 3 лютого 2025 року

Кількість загиблих зростала, як і кількість пошкоджених чи зруйнованих внаслідок російських обстрілів будівель.

Покровськ, 3 лютого 2025 року
Покровськ, 3 лютого 2025 року
Покровськ, 6 березня 2025 року
Покровськ, 6 березня 2025 року

Мирні жителі продовжували виїжджати. В середині березня лишалось трохи більше ніж 2,5 тисяч людей, повідомили в пресслужбі Покровської МВА. Сергій Добряк зазначив, що «евакуаційні процеси посилилися».

Поліцейські з підрозділу «Білий янгол» евакуйовують цивільних із Покровська, 12 квітня 2025 року
Поліцейські з підрозділу «Білий янгол» евакуйовують цивільних із Покровська, 12 квітня 2025 року
Жителька Покровська виїжджає з міста, 12 квітня 2025 року
Жителька Покровська виїжджає з міста, 12 квітня 2025 року
Поліцейські з «Білого янгола» умовляють жінку евакуюватись із міста, Покровськ, 12 квітня 2025 року
Поліцейські з «Білого янгола» умовляють жінку евакуюватись із міста, Покровськ, 12 квітня 2025 року
Поліцейські з «Білого янгола» несуть тіло жертви російського обстрілу, Покровськ, 12 квітня 2025 року
Поліцейські з «Білого янгола» несуть тіло жертви російського обстрілу, Покровськ, 12 квітня 2025 року
Евакуація з Покровська, 12 квітня 2025 року
Евакуація з Покровська, 12 квітня 2025 року

Загиблих у Покровську почали ховати просто у дворах.

Покровськ, 24 квітня 2025 року
Покровськ, 24 квітня 2025 року

Живі намагались жити – місто заливало сонце, яскрава зелень проростала серед руїн. Весна тут здавалася недоречною.

Покровськ, 24 квітня 2025 року
Покровськ, 24 квітня 2025 року

Поліцейські намагались переконати виїхати тих, хто лишився.

Син прощається з матір'ю. Вона виїжджає – він лишається. Покровськ, 21 травня 2025 року
Син прощається з матір'ю. Вона виїжджає – він лишається. Покровськ, 21 травня 2025 року
Покровськ у травні 2025 року
Покровськ у травні 2025 року

Із червня ситуація почала значно погіршуватись.

У липні до міста проникла велика диверсійна група. 15 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що місто зачищено. Але просочування російських військових продовжилось.

26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська. Це спричинило значний резонанс, попри те, що раніше з'являлися дані та заяви, що свідчили про ускладнення ситуації в місті.

Військові та аналітики прогнозували, що Покровськ впаде за 1,5–2 місяці, а за найбільш песимістичним сценарієм – ще до листопада. І закликали командування не зволікати з рішенням про відхід українських сил, якщо це стане необхідним.

Проте Сили оборони продовжують боронити місто. І хоч російська армія уже декілька разів звітувала про взяття Покровська, це не відповідає дійсності. Аналітики ISW зазначають: російським військам знадобився 21 місяць, щоб після захоплення Авдіївки просунутися приблизно на 40 кілометрів і почати оточувати Покровсько-Мирноградський виступ.

В ISW вважають, що «дуже ймовірно» Росія врешті захопить обидва міста, але не беруться називати якісь строки та наслідки для фронту. І зазначають, що кампанія з захоплення решти Донецької області забере декілька років важких боїв.

З літа фото Покровська – у вигляді скріншотів із відео розвідувальних та ударних дронів. За даними Покровської МВА, у місті на кінець жовтня лишались близько 1250 мешканців.

Українські військові наносять удар по будинку в Покровську, де були виявлені російські військові. Скріншот з відео, опублікованого 7-м корпусом ДШВ ЗСУ 27 жовтня 2025 року
Українські військові наносять удар по будинку в Покровську, де були виявлені російські військові. Скріншот з відео, опублікованого 7-м корпусом ДШВ ЗСУ 27 жовтня 2025 року

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Серед військових експертів, журналістів, родичів військовослужбовців та звичайних цивільних дедалі активніше обговорюють можливу втрату Покровська, доцільність подальшого утримання оборони та своєчасність виведення підрозділів ЗСУ з «напівоточення» для збереження життя військових.

За майже чотири роки повномасштабної війни Росії проти України подібні загрози оточення виникали вже не раз – у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі. Військово-політичне керівництво щоразу ухвалювало рішення тримати оборону цих міст, інколи ціною значних втрат, і здебільшого не пояснювало суспільству логіку таких рішень. Більше читайте про це у нашому матеріалі Покровськ: виходити чи тримати «до останнього»?

Читайте також:

Місяць міських боїв за Покровськ: що змінилося і чого чекати далі

«Це у Києві можна думати, що якось буде». Як ЗСУ зберігають шляхи постачання у Покровську

Покровськ: виходити чи тримати «до останнього»?

Місто «Щедрика». Українські воїни захищають Покровськ, де творив композитор Микола Леонтович

Просочування до Покровська: як запобігти успіхам Кремля?

Битва за Покровськ – вирішальний етап. Як уникнути катастрофи і зберегти життя бійців?

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG