Буданов зі спецназом на Black Hawk, зачистки, суперечливі оцінки. Що відомо про битву за Покровськ зараз

Що відбувається у Покровську? Вихідними Reuters повідомив , що в місті висадились спецпризначенці ГУР МО і операцією особисто керує очільник відомства Кирило Буданов, після президент Володимир Зеленський заявив про результати «у знищенні окупанта» на напрямку, а DeepState і далі додає на мапі міста червоних ділянок – підконтрольних армії РФ. Оцінки, як українського командування й військових, так і аналітиків, – суперечливі.

Радіо Свобода зібрало ключові заяви, свідчення та оцінки стосовно ситуації у Покровську зараз.

26 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив проникнення російських військових до Покровська. Це спричинило значний резонанс, попри те, що раніше з'являлися дані та заяви, що свідчили про ускладнення ситуації в місті, зокрема і через просочування російських солдатів. Відтоді увага суспільства прикута до Покровська, за розвитком подій слідкують і західні медіа та аналітики. Українське військово-політичне командування регулярно робить нові заяви, з'являються дані об'єктивного контролю (фото та відео) та оцінки.

Буданов і спецпризначенці ГУР у Покровську

31 жовтня

Низка ЗМІ написала, що спецпідрозділи та авіація ГУР почали десантну операцію у Покровську. Зокрема, про це повідомило Суспільне з посиланням на власні джерела в Силах оборони України.

Журналіст The Economist Олівер Керолл у мережі Х 31 жовтня опублікував відео, зазначивши: «Нове. За інформацією військової розвідки України, поблизу Покровська проводиться смілива контрнаступальна операція з метою відновлення ключових логістичних маршрутів. На відео, яке мені надіслали, нібито показано десант з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем. *Відео не вдалося незалежно перевірити».

1 листопада

Reuters із посиланням на джерело в 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ написав, що спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) кілька днів тому висадилися в Покровську (східна частина) на гелікоптері Black Hawk в рамках операції, яка була ускладнена діями російських безпілотників. Операцією керував особисто голова відомства Кирило Буданов.



На відео, з яким ознайомився Reuters (йдеться про відео, яке опублікував Керолл), щонайменше 10 військовослужбовців спускаються з гелікоптера у поле.

Інформагентство зазначило, що не змогло підтвердити місце та дату зйомки.

У Покровську висадився десант ГУР МО України, працюють й інші війська, і наразі «триває операція з витіснення сил РФ з міста», підтвердив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський того ж дня.

Пізніше російське військове командування повідомило, що знищило цей десант – в ГУР МО України це заперечили. Джерела у відомстві наголосили в коментарі Радіо Свобода, що заява російського військового керівництва щодо знищення українського десанту у Покровську на Донеччині не відповідає дійсності, а операція зі стабілізації ситуації у місті за участі ГУР триває.

У військовому та експертному українському середовищі оприлюднення західними джерелами відео та інформації про операцію ГУР викликало суперечливу реакцію. З одного боку, є захоплення, з іншого – побоювання, що це може нашкодити, якщо це був неконтрольований витік.



Повідомлення про спецпризначенців у Покровську почали з'являтися за кілька днів до того. Приміром, військовий журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела писав про те, що до Покровська відправили спецпризначенців ГУР, ще 27 жовтня.

4 листопада

У ГУР підтвердили, що проводять операцію у Покровську.

«Силами «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста ПокровськДонецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами», – заявили у відомстві.

Також вказується, що після «успішної десантної операції» спецпризначенці ГУР зайняли «визначені рубежі», до них «пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу».

«Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістикув зоні відповідальності ГУР. Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР МО України. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій наразі не розкриваються», – зазначили в ГУР.

До посту долучили два фото, на яких, зокрема, є і керівник відомства Кирило Буданов (його ім'я у тексті не згадується).

Після чого опублікували кадри бойової роботи в Покровську:

Офіційні заяви

Володимир Зеленський

2 листопада

На Покровському напрямку фронту є результати «у знищенні окупанта», повідомив у вечірньому відеозверненні 2 листопада президент Володимир Зеленський.

3 листопада

На брифінгу 3 листопада президент зазначив, що на Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань військами РФ керованих авіабомб.

«У Покровську ворог успіху не мав за останні дні, десь 26-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську», – сказав президент, зауваживши, що провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій заслухав дані про ситуацію на фронті.

_________________________________

Олександр Сирський

3 листопада

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі.

«Продовжуємо звільнення й зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська», – написав головнокомандувач ЗСУ в соцмережах 3 листопада.

_________________________________

7-й корпус ДШВ ЗСУ

3 листопада

На півночі Покровська триває операція з протидії російським військовим, у Мирнограді ситуація «напружена, але не загрозлива», йдеться в повідомленні 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ станом на 13:00 3 листопада.

У Покровську, де до повномасштабного вторгнення жили понад 60 тисяч людей, за останніми даними Донецької ОВА, залишаються 1256 жителів.

Мапа DeepState: просування армії РФ у Покровську

Аналітичний DeepState з 29 жовтня щоразу, оновлюючи свою мапу бойових дій, повідомляє про просування російських військових біля або ж в самому Покровську.

29 жовтня

Просування у Покровську.

30 жовтня

Просування поблизу Покровська.

31 жовтня

Просування у Покровську.

2 листопада

Просування противника у Покровську та поблизу Покровська.

3 листопада та 4 листопада станом на момент публікації матеріалу проєкт не оновлював мапу.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити інформацію з фронту.

Що заявляє Росія?

Російський лідер Володимир Путін, Міноборони РФ, мілітарі-блогери регулярно заявляють про свої успіхи у різних точках фронту, останнім часом передусім – щодо Покровська та Куп'янська. Українське військово-політичне командування визнає, що ситуація з обороною цих міст складна, але відкидає заяви агресора про оточення українських підрозділів та «котли».

Американський Інститут вивчення війни (ISW) систематично щодня відстежує та аналізує повідомлення й дані об'єктивного контролю як від українських, так і від російських джерел. Аналітики підтверджують просування армії РФ, але так само відкидають заяви Росії про оточення та «котли».

Військові та експерти про ситуацію у Покровську

Наводимо ключові оцінки українських військових та аналітиків:

Військовослужбовець 413-го полку «Рейд» та експерт військового порталу Defense Express Іван Киричевський в ефіріРадіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода), 31 жовтня

«Бої перебувають у постійній динаміці. Відповідно, про щось говорити напевно – як зі знаком плюс, так і знаком мінус, особливо зі знаком мінус – м'яко кажучи, завчасно . Плюс, як ми можемо побачити, російська армія дуже багато уваги приділяє інформаційному супроводу своїх бойових дій, які вона зараз веде в районі Покровська»

Старший лейтенант ЗСУ з позивним «Алекс» у своєму телеграм-каналі«Офіцер», 31 жовтня

«Не плутайте тактичні дії підрозділів ГУР з контрнаступальними діями підрозділів та зʼєднань оперативного характеру; бо по ЗМІ вже понесли перемогу, що ЗСУ наступають в Покровську і т.д.

Без сумніву, бійці ГУР МО красені, провели раптову і доволі успішну висадку, але це якщо вести розмову в контексті дій саме цих підрозділів.

Водночас не скажу, що глобально обстановка на напрямку зазнала змін з моменту проведення цієї операції. Загальні контури ЛБЗ в оперативному масштабі залишились плюс-мінус такі самі».

Станіслав Бунятов, військовий ЗСУ з позивним «Осман» у своєму телеграм-каналі«Говорять Снайпер», 1 листопада

«Хлопці мають тактичний успіх на Покровському напрямку, в самому місті обстановка не дуже втішна».

Микола Мельник, старший лейтенант, ветеран російсько-української війни, експерт аналітичної групи «Левіафан» у «Фейсбуці», 2 листопада

«Майже всі притомні люди написали про складну ситуацію під Покровськом. Я не буду повторюватись. Покровсько-Мирнограська агломерація в напівоточенні з фактично перерізаною логістикою і відсутністю контролю над 50% Покровська. Про те, що ворог буде захоплювати Покровськ саме через оточення, я писав ще місяці три тому, адже це був найбільш логічний шлях і ворог пішов ним».

***

«Що є логічним в ситуації з Покровськом зараз:

– вийти з «мішка» на лінії Промінь–Чинушене і стабілізувати ситуацію по фронту Покровськ–Мирноград;

– побудувати нормальні оборонні лінії за Покровськом, бо це місто ми все одно втратимо, питання лише в тому, скільки ворогів там загине і чи збережемо ми українських солдатів».

Проєкт DeepState

«Ворог починає осідати в місті, створюючи позиції, зокрема, спостережні пункти (СП), пілотні позиції тощо. Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити. Про це ми писалив своїй публікації раніше з розповідей бійців, які тримають там оборону.



В район Покровська приїхало вище військове керівництво, яке взяло ситуацію під свій контроль. Наразі ми бачимо рішення задіяти різноманітні спеціалізовані підрозділи, щоб зачистити ворога в місті, який накопичив не одну сотню піхоти. Однак поки немає ніяких рішень щодо блокування просочування ворога на півдні міста. Результати таких рішень ми побачимо з часом, українські дронщики щодня і щоночі намагаються вишукувати та знищувати противника і ця робота на сьогодні «безкінечна».

«На жаль, ворога в місті багато, вони фіксуються буквально по всьому місту»

Роман Погорілий, співзасновник та аналітик проєкту в ефірі Радіо Донбас Реалії, 3 листопада

«Казати, що немає сенсу (закривати прогалини в обороні, через які просочуються військові РФ – ред.), я б так не казав. По ідеї, ще мали б бути можливості. Просто ми зараз зосереджені в публічному просторі на зачистці: зачистка міста, проводимо зачистку, корпус постійно звітує, показує якісь ураження. Немає ролі і сенсу проводити у місті зачистки, коли на тому самому місці завтра знову буде ворог – необхідно заблокувати.

Поки що не робляться такі рухи, нічого такого не відбувається, і чи буде, невідомо, тому що є зосередженість на оцих зачистках. Якісь групи на гелікоптерах висаджувати, кіно показувати, ще щось робити. Але будемо бачити.

Тому що ситуація дуже динамічна, вона змінюється, можливо, просто зараз враховуються ці всі аспекти і проводиться якесь блокування. Тактика з нашого боку вибрана і вона зараз вже реалізовується. Наслідки і результати побачимо з часом».

Кирило Сазонов, військовий експерт, військовослужбовець 41-ї окремої механізованої бригади у своєму телеграм-каналі, 3 листопада

«Покровськ тримається: у місті триває спільна операція ГУР та ЗСУ. Українські підрозділи стабілізують ситуацію, вибивають ворога з промзони та перерізають його маршрути постачання. Вертольоти доставляють підкріплення, а підрозділи на землі просуваються вперед і закріплюють контроль над ключовими ділянками. Це реальний контрнаступ на локальному рівні, де розвідка і армія діють як єдине ціле. Росіяни змушені відступати, а українські сили відновлюють контроль над ключовими ділянками»

Американський Інститут вивчення війни (ISW), (висновок на основі аналізу заяв та даних об'єктивного контролю українських та російських джерел)

«Російські війська, ймовірно, знизили пріоритет наступальних операцій у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка на користь завершення захоплення Покровська та Мирнограда. Російська тактика наступу на Покровському напрямку призводить до високого рівня втрат»

звіт 3 листопада

«Російські війська продовжують просування в напрямку Покровська й, схоже, діють із дедалі більшою впевненістю всередині самого Покровська».





