Генштаб про Покровськ: «оточення наших підрозділів і частин немає»

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

«Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися і накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі заявили, що ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення й захисту логістичних маршрутів.

За даними командування, від початку тижня на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 осіб, з яких 159 – безповоротні, сім пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк і бойова броньована машина. Російська влада дані про втрати не коментує.

У Генштабі також заявили, що триває Добропільська операція. «Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 05 листопада 2025 року, звільнено 188.9 км², а 249.9 км² – зачищено від ДРГ противника», – йдеться в повідомленні.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 листопада, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі. За його словами, це змушує армію РФ розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.