Генштаб про Покровськ: «оточення наших підрозділів і частин немає»

Українські військові поблизу Покровська на Донеччині, 15 жовтня 2025 року
Українські військові поблизу Покровська на Донеччині, 15 жовтня 2025 року

Генеральний штаб Збройних сил України заявляє, що оборона Покровсько-Мирноградської агломерації триває, й «оточення наших підрозділів і частин немає».

«Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися і накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися. У Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі заявили, що ведеться робота з укріплення флангів оборони Покровсько-Мирноградської агломерації, забезпечення й захисту логістичних маршрутів.

За даними командування, від початку тижня на Покровському напрямку втрати російських військ склали: 249 осіб, з яких 159 – безповоротні, сім пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мото-техніки, танк і бойова броньована машина. Російська влада дані про втрати не коментує.

У Генштабі також заявили, що триває Добропільська операція. «Минулої доби українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 700 м. Загалом за час операції, станом на 05 листопада 2025 року, звільнено 188.9 км², а 249.9 км² – зачищено від ДРГ противника», – йдеться в повідомленні.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявляв у своєму звіті, що російські війська продовжують просування на Покровському напрямку й діють «із дедалі більшим комфортом» всередині самого міста. Водночас українські війська продовжують оборонні зусилля і контратаки на Покровському напрямку, а також звільнили значну частину території, куди проникли війська РФ, на Добропільському напрямку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 3 листопада, що українські військові збільшують тиск на Добропільському виступі. За його словами, це змушує армію РФ розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на Покровський напрямок припадає близько третини від усіх бойових дій на фронті, а також 50% від усіх застосувань російськими військами керованих авіабомб.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

