Одеса-Рені. Наслідки російської атаки біля кордону з Молдовою: що відомо

Молдовська служба, Еуджен Урушчук і Українська служба Радіо Свобода

Пункти перетину кордону з України з Молдовою в районі Паланки залишалися частково закритими в п’ятницю після того, як напередодні Росія завдала удару дроном по стратегічному мосту через Дністер у населеному пункті Маяки в Україні. Це змусило багатьох українців, які прямували через Республіку Молдова до Одеси, робити об’їзд у кількасот кілометрів.

Міст на трасі Одеса–Рені, який проходить також територією Молдови в районі Паланки, був уражений у четвер увечері, близько 16:00, ударом дрона.

Внаслідок атаки загинула жінка, троє її дітей були поранені. Українська влада тимчасово закрила міст – єдину велику сухопутну артерію, що з’єднує Одесу з частиною Одеської області, розташованою на правому березі Дністра (південь Бессарабії), а також найкоротший шлях до Кишинева.

Прикордонна поліція Республіки Молдова повідомила Радіо Свобода, що роботу пунктів пропуску Паланка–Маяки–Удобне та Тудора–Старокозаче було частково відновлене близько 13-ї години 19 грудня, однак оформлення осіб і транспортних засобів здійснюється лише в напрямку в’їзду до Молдови.

«Виїзд із Республіки Молдова дозволяється лише громадянам, які прямують до Білгорода-Дністровського (розташованого на правому березі Дністра – ред.)», – йдеться в повідомленні.

Прикордонна поліція також зазначила, що 19 грудня опівдні українська влада частково дозволила рух мостом у Маяках, за винятком вантажівок. Водночас рух із Кишинева до Одеси з попереднього вечора перенаправляють на північний пункт пропуску Отач – Могилів-Подільський, де повідомляли про утворення черг.

Державна прикордонна служба України о 14 годині 19 грудня повідомила про призупинку руху трасою Одеса-Рені і рекомендує обирати пункти пропуску у Вінницькій області, а також «Мамалига» і «Сокиряни» в Чернівецькій області.

За цими даними, у пункті пропуску «Могилів-Подільський» на кордоні з Молдовою на Вінничині вже спостерігається збільшення руху транспорту, водночас пропуск забезпечують посилені наряди.

У патрульній поліції Одещини повідомили про такі обмеження:

Обмежений рух транспорту на автомобільній дорозі М-15 (від дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи» у напрямку селища Маяки).

Відвід транспорту здійснюється на автодорогу М-16 (у напрямку населеного пункту Кучургани).

Перекритий з'їзд з автодороги М-05 Київ-Одеса (транспортна розвʼязка у напрямку дорожньої станції патрульної поліції «Два Стовпи»).

Обмежений рух транспорту від села Саф'яни (виїзд з міста Ізмаїл, в напрямку селища Маяки).

Водії маршруток, які забирають українських пасажирів з Міжнародного аеропорту Кишинева, розповіли Радіо Свобода, що цей маршрут означає додаткові 10 годин у дорозі.

Після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року та закриття повітряного простору України жителі Одеси та інших південних регіонів масово користуються Міжнародним аеропортом Кишинева для поїздок за кордон.

За даними Прикордонної поліції Молдови, 17 грудня через пункт пропуску в аеропорту перетнули кордон майже 15 тисяч осіб, а через пункт пропуску Паланка – понад 5 тисяч.

У Паланці ввечері 18 грудня влада відкрила намет для транзитних мандрівників, де десятки людей, у тому числі діти, отримали харчування та ночівлю.

Ліліана Пушкашу, прессекретарка Генерального інспекторату з надзвичайних ситуацій Молдови, повідомила Радіо Свобода, що цей мобільний табір підтримуватимуть у робочому стані, залежно від потреб, однак у першій половині дня 19 грудня там уже нікого не було.

Стратегічні наслідки – перерізання сухопутного шляху до Румунії

У ніч з 18 на 19 грудня міст через Дністер за межами населеного пункту Маяки знову став ціллю атаки дронів, повідомили Прикордонна поліція Республіки Молдова та українські ЗМІ. Місцева українська влада заявляє без подробиць про атаку на об’єкт транспортної інфраструктури.

Тож після короткого відновлення рух знову зупинили.

Через безпекову ситуацію роботи з відновлення мосту в селі Маяки не проводять. Триває оцінка стану конструкції, про це повідомило 19 грудня Агентство відновлення, яке також наголосило, що міст є важливою логістичною артерію, адже з’єднує Одесу та весь південь Одеської області.

Росія прагне посіяти паніку серед українців Одещини та посилити їхнє невдоволення владою в Києві

Для генерала запасу Віталія Марінуци, колишнього міністра оборони Молдови, атака 18 грудня не була випадковою, а є частиною російської стратегії. Марінуца вважає, що Росія прагне посіяти паніку серед українців Одещини та посилити їхнє невдоволення владою в Києві, а також «перерізати сухопутні шляхи поставок Україні з Румунії на півдні, особливо в частині логістичного забезпечення (товари широкого вжитку, пальне, гуманітарна допомога)».

Інший міст через Дністровський лиман в районі курорту Затока на узбережжі Чорного моря, який забезпечував автомобільне та залізничне сполучення, досі закритий після того, як його розбомбили у 2022 році.

Віталій Марінуца не виключає «посилення атак» у регіоні, однак водночас зазначає, що наразі Росія не має стратегічної переваги на цьому напрямку.

Адміністрація Одеської області повідомила, що протягом останніх кількох днів Росія також посилила атаки на енергетичну інфраструктуру, піддаючи населення додатковим стражданням.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Як Одеса переживає блекаут через російські обстріли Російські війська вночі знову атакували Одещину, під ударом були енергетична та транспортна інфраструктура, повідомив віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба.













Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.