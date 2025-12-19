Атака РФ по Одещині: 65 тисяч домівок в Одесі залишились без світла, рух на трасі Одеса–Рені зупинено

Російські війська вночі знову атакували Одещину, під ударом були енергетична та транспортна інфраструктура, повідомив віцепрем’єр з відновлення України, Олексій Кулеба.

За його даними, через масований обстріл цієї ночі без електропостачання залишилися 74,5 тисячі абонентів області, найбільше постраждала Одеса – близько 65 тисяч домогосподарств без світла. Ще частина відключень пов’язана з попередніми ударами – майже 9 тис абонентів без електрики в Арцизі.

Кулеба додав, що всі служби вже працюють над відновленням, критична інфраструктура працює з резервним живленням.

«Також в Одесі без теплопостачання перебувають близько 85 тисяч абонентів. Ремонтні роботи тривають у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу об’єктів. Міська влада організувала підвіз технічної води в райони з перебоями водопостачання», – написав він у телеграмі.

Також віцепрем’єр повідомив, що вночі були російські удари по території станції «Одеса-Східна» – пошкоджено пост електричної централізації та будівлі вокзалу. Поранена працівниця залізниці, вона під наглядом лікарів.

Голова ОВА Олег Кіпер додав, що що вночі сили РФ атакували об’єкт транспортної інфраструктури в Одеському районі – є пошкодження, рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.

Вночі голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок чергової таки РФ було пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, також ударною хвилею зазнало пошкоджень житло одеситів. За його даними, частина одного з районів Одеси тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



