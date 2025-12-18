Атака на субмарину РФ. Що зробила Росія? І чи зменшить це кількість ударів «калібрами» по Україні?

Підводні човни проєкту «Варшавянка» використовуються Чорноморським флотом РФ для завдання ударів по Україні ракетами типу «Калібр». Удар цією ракетою, зокрема, призвів до численних цивільних жертв у Тернополі (загинули 38 людей, серед них – восьмеро дітей).

Що відомо про ці підводні човни? Скільки їх має Росія у Чорному морі? Так як спецоперація СБУ в Новоросійську може вплинути на кількість ударів «калібрами» по Україні?

Інформацію про це зібрав Крим.Реалії?

Кілька днів тому Україна провела морську операцію проти підводного човна Чорноморського флоту Росії, що стояв біля причалу у Військовій гавані Новоросійська. На опублікованих СБУ кадрах видно потужний вибух морського дрона.

Які ушкодження?

Моніторингова група телеграм-каналу «Крымский ветер» із посиланням на дані власного джерела, супутникової зйомки та OSINT-аналізу стверджує, що підводний човен серйозно пошкоджений і його ремонт, ймовірно, триватиме довгий час.

Аналітики моніторингової групи з'ясували, що після удару Чорноморський флот РФ перевів до інших місць стоянки два інші підводні човни, тоді як субмарина, біля якої стався вибух, залишилася на місці. Також виявлено осідання корпусу човна нижче ватерлінії та диферент (подовжній нахил судна – ред.) на корму. Фахівці припускають, що, ймовірно, знищені гвинт та рулі, постраждав гребний вал, затоплений та пошкоджений кормовий відсік.

За даними джерела каналу, командування ЧФ «вирішує, як відбуксирувати пошкоджений підводний човен у док».

OSINT-аналітик H I Sutton вважає, що відремонтувати підводний човен можливо лише на судноремонтному заводі в Севастополі. Аналітик припустив, що дрон уразив задню частину підводного човна, яка відповідає за його пересування. «Майже напевно, тепер субмарину виведено з ладу», – констатував він.

Він також зазначив, що в Чорному морі Росія могла б відремонтувати цей підводний човен лише на морському заводі в анексованому Севастополі. І нагадав, що там у сухих доках восени 2023 року ударом ракет Storm Shadow був уражений підводний човен «Ростов-на-Дону».

Капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у військовій розвідці України, вважає, що човен, найімовірніше, не вдасться відремонтувати в Севастополі. На умовах анонімності він поділився своєю думкою з Крим.Реалії.

«Вибух був потужний, за такого могли бути пошкоджені рулі та гребний гвинт, можливо, і корпус підводного човна. Такий ремонт цілком можуть провести у сухому доці Севастопольського морського заводу. Однак важко повірити, що не був пошкоджений гребний вал та унікальні підшипники з дерева бакаут, що виділяють природне мастило. Заміну гребного вала можна здійснити лише на верфях, які спеціалізуються на цьому і раніше будували підводні човни «Варшавянка» – у Санкт-Петербурзі на заводі «Адмиралтейские верфи», на [заводах] «Севмаш» у Сєвєродвінську та «Красное Сормово» в районі Нижнього Новгорода»

При буксируванні підводного човна в Севастополь він стане привабливою ціллю для морських дронів та БПЛА

Також капітан 3-го рангу запасу зазначає, що транспортування підводного човна до місця ремонту – те ще завдання.

«При буксируванні підводного човна в Севастополь він стане привабливою ціллю для морських дронів та БПЛА. Якщо ж його вирішать тягнути на буксирі внутрішніми водними шляхами на завод «Красное Сормово» на Волзі, то Азовське море стане пасткою для цього корабля, та й на ділянці шляху від Новоросійська до Керченської протоки підводному човну може бути непереливки», – стверджує український офіцер запасу.

Водночас російська сторона спростовує заяву СБУ про ураження підводного човна в Новоросійську.

«Спроба противника провести диверсію за допомогою підводного безекіпажного апарата не досягла своїх цілей. Жоден корабель чи підводний човен Чорноморського флоту, дислоковані в бухті Новоросійської військово-морської бази, а також їхні екіпажі внаслідок диверсії не зазнали пошкоджень і несуть службу у штатному режимі», – заявив начальник пресслужби флоту капітан 1-го рангу Олексій Рульов, його цитату наводить телеканал Міноборони РФ «Звєзда».

Запускають ракети по Україні

Основне наступальне озброєння підводних човнів проєкту 636.3 «Варшавянка» – це крилаті ракети «Калібр». Кожен човен може нести чотири такі ракети.

До початку війни у складі ЧФ РФ було шість підводних човнів цього проєкту, побудованих у 2010–2016 роках на верфі у Санкт-Петербурзі.

Дві «Варшавянки» на момент початку повномасштабного вторгнення російської армії в Україну перебували в Середземному морі – це ПЧ «Новороссийск» та ПЧ «Старый Оскол». Потрапити в Чорне море вони не можуть, оскільки після початку війни Туреччина відповідно до Конвенції Монтре закрила протоки Дарданелли та Босфор для проходу військових кораблів.

Із чотирьох підводних човнів, що перебували на базі ЧФ у Севастополі, ПЧ «Ростов-на-Дону» був уражений ракетою 13 вересня 2023 року, коли перебував на ремонті в сухому доці Севастопольського морського заводу. Повторного удару по ньому завдали 2 серпня 2024 року, коли підводний човен завели для продовження відновлення на 13-й судноремонтний завод ЧФ у Севастополі. Фахівці вважають, що відновити його навряд чи можливо.

З якоїсь причини Військово-морські сили ЗС України з середини літа не публікують звіти про наявність у Чорному, Азовському та Середземному морях носіїв «калібрів»

Восени 2024 року, після першого удару по «Ростову-на-Дону», три підводні човни, що залишилися – «Краснодар», «Великий Новгород» та «Колпино», були виведені із Севастополя на базу Чорноморського флоту РФ у Новоросійськ. Звідти вони періодично виходять у море для завдання ударів «калібрами».

«З якоїсь причини Військово-морські сили ЗС України з середини літа не публікують звіти про наявність у Чорному, Азовському та Середземному морях носіїв «калібрів», — зазначає капітан 3-го рангу запасу. – Наприклад, 6 липня було вказано, що в Чорне море виведено два носії із сумарним залпом вісім ракет «Калібр». Можна припустити, що це два підводні човни, у кожного по чотири ракети. Хоча це можуть бути і два надводні кораблі з неповним комплектом ракет»

Проте, зазначає колишній військовий розвідник, удари «калібрами» по Україні завдаються часто, іноді навіть кілька разів на тиждень. Частина ракет може запускатися і з підводних човнів.

«На підводних човнах «Варшавянка» використовуються укорочені ракети «Калібр» довжиною 6,2 метра, тоді як довжина звичайних –8,22 метра. Це пов'язано з необхідністю вмістити пусковий пристрій у корпусі човна. Можуть застосовуватися різні типи ракет –протикорабельні, ракети-торпеди. По Україні стріляють ракетами для наземних цілей, їхня дальність – до 2600 кілометрів», – розповів колишній розвідник.

Чи зможе Росія поповнити втрату?

Будівництво кораблів проєкту 636 розпочалося з середини 1990-х років. Б-340 проєкту 636М, добудована у 2005 році на замовлення Китаю, стала останнім підводним човном, повністю побудованим на заводі «Красное Сормово» в Нижньогородській області. У 2003–2005 роках два підводні човни проєкту 636М були побудовані на заводі «Севмаш» в Сєвєродвінську, всі інші кораблі будувалися на заводі «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурзі.

Зараз у Новоросійську залишаються дві працездатні «Варшавянки» та підводний човен «Алроса» проєкту «Палтус»

У 2022 році були підписані контракти про будівництво щонайменше однієї субмарини для Балтійського і ще шести – для Північного флоту РФ. Чорноморський флот РФ у відкритих джерелах не згадувався, тим паче що програма з його переозброєння була виконана у 2016 році.

«Безумовно, Росія може побудувати нові підводні човни для Чорноморського флоту. Можливо, їй це навіть вдасться з урахуванням санкцій та виниклих проблем із комплектуючими. Але завести човни в Чорне море РФ не зможе – Туреччина не відкриє протоки до закінчення війни відповідно до Конвенції Монтре. Тому зараз у Новоросійську залишаються дві працездатні «Варшавянки» та підводний човен «Алроса» проєкту «Палтус» – він хоч і був модернізований у Севастополі під «калібри», але жодного разу ними так і не стріляв», – розповів колишній розвідник, капітан 3-го рангу запасу.



