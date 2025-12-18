Рада ЄС запровадила санкції проти 41 судна російського «тіньового флоту»

Європейський Союз запровадив обмеження щодо ще 41 нафтового танкера, причетного до «тіньового флоту» Росії – про це Рада ЄС повідомила 18 грудня.

Як пояснює пресслужба блоку, 41 судно додали до списку тих, яким заборонений доступ до портів та широкий спектр послуг, пов’язаних із морським транспортом.

«Цей крок спрямований на танкери з країн, що не входять до ЄС, які є частиною тіньового флоту Путіна, який оминає механізм стелі цін на нафту, або підтримують енергетичний сектор Росії, або ж на судна, які відповідають за транспортування військової техніки для Росії або беруть участь у транспортуванні краденого українського зерна та культурних цінностей з України», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: ВМС Швеції твердять, що на танкерах російського «тіньового флоту» з’явилися озброєні особи

За даними ЄС, це рішення доводить загальну кількість підсанкційних суден до майже 600. Рада блоку нагадує, що нещодавно внесла до списку дев’ять суден, які сприяють розвитку «тіньового флоту», а також ухвалила декларацію ЄС та держав-членів про повне використання положень міжнародного морського права щодо загроз з боку «тіньового флоту» та захисту критичної підводної інфраструктури.

Тіньовим флотом називають танкери, які Росія використовує для обходу санкцій проти її нафтової індустрії, запроваджені після повномасштабного вторгнення до України 2022 року.



