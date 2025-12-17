ЗМІ: Ердоган сказав Путіну, що Туреччина хоче повернути Росії системи С-400

Туреччина прагне повернути системи протиповітряної оборони С-400, які вона придбала у Росії майже десять років тому, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган порушив це питання на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним у Туркменистані минулого тижня, повідомляє Bloomberg із посиланням на осіб, знайомих із цим питанням.

Видання вказує, що це поклало б край суперечливій угоді, яка загострила відносини Туреччини зі США й іншими членами НАТО. Крім того, такий крок потенційно дозволить Анкарі купити американські винищувачі F-35, яких вона давно прагнула.

Перед розмовою Ердогана і Путіна аналогічні обговорення відбулися між офіційними представниками двох країн, вказують співрозмовники агентства.

В офісі президента Туреччини й Міністерстві оборони країни відмовилися від коментарів, а Кремль заперечив, що таке прохання лунало під час зустрічі між двома лідерами.

Раніше цього місяця про те, що США ведуть переговори з Туреччиною щодо повторного приєднання Анкари до програми винищувачів F-35, заявив посол США в Туреччині Том Баррак. За його словами, Вашингтон сподівається, що переговори приведуть до прориву в найближчі місяці.

У публікації в соцмережі X Баррак зауважив, що Туреччина більше не повинна володіти російською системою ППО С-400, якщо хоче повернутися до очолюваної США програми виробництва і закупівлі винищувачів F-35.

У вересні президент США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом у Білому домі заявив, що може скасувати санкції проти турецької оборонної промисловості.

У 2020 році адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти турецької оборонної промисловості через укладення багатомільярдного контракту на закупівлю російської протиракетної системи С-400. Вони спрямовані проти Управління оборонної промисловості Туреччини (SSB) і забороняють будь-які ліцензії на експорт до цієї організації з боку США. Туреччина також була виключена з програми винищувачів F-35 під керівництвом США.

Туреччина підписала угоду з Росією про закупівлю С-400 в 2017 році, вказуючи, що російська система потрібна з міркувань безпеки.