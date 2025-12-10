США ведуть переговори з Туреччиною про її повернення до програми F-35 – посол

США ведуть переговори з Туреччиною щодо повторного приєднання Анкари до програми винищувачів F-35. Вашингтон сподівається, що переговори приведуть до прориву в найближчі місяці, заявив 10 грудня посол США в Туреччині Том Баррак.

У публікації в соцмережі X він зауважив, що Туреччина більше не повинна володіти російською системою ППО С-400, якщо хоче повернутися до очолюваної США програми виробництва і закупівлі винищувачів F-35.

«Позитивні відносини між президентом Трампом і президентом Ердоганом створили нову атмосферу співпраці, що привело до найплідніших розмов, які ми мали на цю тему майже за десятиліття. Ми сподіваємося, що ці переговори приведуть до прориву в найближчі місяці, що відповідатиме вимогам безпеки як Сполучених Штатів, так і Туреччини», – заявив посол.

У вересні президент США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом у Білому домі заявив, що може скасувати санкції проти турецької оборонної промисловості.

У 2020 році адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила санкції проти турецької оборонної промисловості через укладення багатомільярдного контракту на закупівлю російської протиракетної системи С-400. Вони спрямовані проти Управління оборонної промисловості Туреччини (SSB) і забороняють будь-які ліцензії на експорт до цієї організації з боку США. Туреччина також була виключена з програми винищувачів F-35 під керівництвом США.

Туреччина підписала угоду з Росією про закупівлю С-400 в 2017 році, вказуючи, що російська система потрібна з міркувань безпеки.