200 000$ на рік: син Галущенка вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Швейцарії. Цього немає в декларації – «Схеми»

Син колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка вже четвертий рік поспіль вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи – College Alpin Beau Soleil у Швейцарії, де вартість навчання разом із проживанням сягає до 200 тисяч доларів на рік. Це встановили «Схеми» (Радіо Свобода). Галущенко вказує дітей у декларації – в тому числі і після розлучення із їхньою матір’ю у 2022-му та їхнього виїзду з України – але витрат на навчання сина не декларує. Загальна вартість навчання за 4 роки могла скласти близько 700 тисяч доларів, або 26 мільйонів гривень – що в рази перевищує офіційні доходи та задекларовані заощадження родини Германа Галущенка. Його адвокати стверджують, що «цими питаннями займається колишня дружина».

Журналісти помітили 18-річного Максима Галущенка на фото з офіційної сторінки College Alpin International Beau Soleil у соцмережі. Це світлина з одного з заходів коледжу – на ній Галущенко-молодший у футболці з логотипом навчального закладу. Фото опубліковане у листопаді цього року.

College Alpin International Beau Soleil – це один із найдорожчих коледжів Європи. Заснований у 1910 році у швейцарських Альпах, нині він займає перші місця у рейтингах найелітніших приватних міжнародних шкіл. Свого часу там навчалися чемпіон Формули-1 Жак Вільнев, акторка Шарлотта Генсбур, люксембурзький монарх Герцог Гійом, принцеса Данії Марі Кавальє.

Цей міжнародний приватний коледж-пансіон для підлітків розташований у курортному містечку Віллар-сюр-Оллон. Навчальний заклад приймає дітей віком від 11 до 18 років і працює із вересня по червень. Контракт включає проживання, харчування та базове медичне страхування.

Ціна за навчання та проживання вказана на офіційному сайті закладу: у 2025-2026 навчальному році плата становить майже 133 тисячі швейцарських франків (7 мільйонів гривень) – для учнів 6-10 класів, та близько 144 швейцарських франків (7,5 мільйонів гривень) – для учнів 11-12 класів.

Тобто нині навчання Максима Галущенка коштує близько 180 тисяч доларів. Ще понад 25 тисяч швейцарських франків (1,3 мільйони гривень) – це витрати на медичне страхування, експедиції, культурні заходи тощо. Коледж не надає фінансової допомоги чи стипендій.

У Швейцарії Максим Галущенко навчається вже четвертий рік, про що свідчать фото з ним, опубліковані на сторінках коледжу Alpin Beau Soleil за 2022, 2023, 2024 та 2025 роки. У Європу родина Германа Галущенка, який на той час був міністром енергетики, перебралась після початку повномасштабного вторгнення – спершу в Іспанію, а вже за декілька місяців – у Швейцарію.

Зокрема, у травні 2022-го мати Максима – Ольга Богданова, на той час ще дружина міністра – писала в телеграм-каналі українців в Іспанії «Ukrainian Businesses in BCN» про пошук перевізників для транспортування речей з Барселони до Женеви. Паралельно, у той же період часу вона писала в іншому телеграм-каналі, що «зареєструвалася в кантоні Женева».

У серпні 2022-го Богданова повідомляла ще в одному телеграм-каналі: «Зараз знаходжусь в Женеві з дітьми, і дуже сподіваюсь якнайшвидше повернутись в Київ і всіх обійняти».

Відповідно до даних з судового реєстру, Герман Галущенко та Ольга Богданова розлучились восени 2022-го року. З того часу Галущенко більше не вказував її у декларації, але продовжив декларувати дітей серед членів родини. Загалом – чотирьох, наймолодша дитина з’явилась у декларації Галущенка за 2023 рік, зі свідоцтвом про народження у Швейцарії.

Водночас у декларації Галущенка немає згадок про витрати на навчання старшого сина у Швейцарії. Загалом, за чотири роки, вони могли сягнути близько 700 тисяч доларів, або майже 26 мільйонів гривень.

За українським законодавством, витрати декларанта, які перевищують 151 400 гривень (50 прожиткових мінімумів), підлягають декларуванню.

Судячи з майнових декларацій Галущенка, усі його доходи з приходом на держслужбу становила чиновницька зарплата, а сумарні заощадження у різний період не перевищували 380 тисяч доларів, які з року в рік суттєво не зменшувались.

У коментарі «Схемам» адвокат Галущенка зазначив, що «Герман Валерійович не здійснював оплат за навчання сина у цій школі. Цими питаннями займається колишня дружина Германа Валерійовича».

Із посиланням на слова колишньої дружини адвокат додав, що «сума навчання за рік є значно меншою, ніж 200 тисяч доларів», однак не надав жодних документальних підтверджень цьому і ніяк не прокоментував той факт, що фіксована вартість навчання прямо зазначена на сайті коледжу, а знижки і стипендії не надаються.

Водночас як проаналізували «Схеми», офіційних доходів Ольги Богданової навряд би вистачило на оплату навчання сина.

Доходи Богданової згідно з декларацією Галущенка за 2021 рік – коли він востаннє вказував її як дружину – становили: 73 тисячі гривень – це зарплата у приватній компанії, 1,3 мільйона гривень від підприємницької діяльності та 80 тисяч гривень – як дохід, виплачений самозайнятій особі. Її заощадження за той же рік – 170 тисяч доларів готівкою, понад 80 тисяч гривень та 6 тисяч доларів на банківських рахунках.

«Схеми» звернулись до НАБУ із запитанням, чи відомо детективам про ці факти та чи вивчають вони реальне походження коштів на навчання сина українського міністра в одній з найдорожчих приватних шкіл Європи, та очікують на відповідь.

Окремо, цими фактами могли б зацікавитися у Національної агентство з питань запобігання корупції – якщо за навчання платив не сам Галущенко, то це може бути розцінене як подарунок члену родини, який також підлягає декларуванню.

Принаймні, ось що сказано у роз’ясненнях НАЗК: «Оплата третьою особою витрат суб’єкта декларування або члена його сім’ї на (..) освіту вважається подарунком у негрошовій формі, який, за загальним правилом, повинен бути відображений в декларації із зазначенням вартості такого подарунка».

Герман Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 роки, згодом посаду міністра юстиції – з 17 липня до 19 листопада 2025 року.

Його відсторонення з Мін'юсту відбулося на тлі скандалу спецоперації НАБУ «Мідас».

10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну.

Коментуючи відсторонення від виконання обов’язків, Галущенко заявив, що «не тримається за посаду міністра» і вважає, що «відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій».

Офіційно Герман Галущенко не отримував підозру в рамках спецоперації «Мідас», проте 21 листопада, за даними ЗМІ, приходив на допит до Національного антикорупційного бюро.



