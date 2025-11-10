НАБУ повідомило про «масштабну операцію» з викриття корупції у сфері енергетики

Національне антикорупційне бюро України повідомило про проведення спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою «масштабної операції» з викриття корупції у сфері енергетики.

«15 місяців роботи і 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ додали, що провели понад 70 обшуків, до яких були залучені всі детективи бюро. «Викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики й оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення», – зауважили в бюро й опублікували частину записаних розмов.

Деталей у НАБУ не наводять, обіцяючи надати їх згодом.

Тим часом, народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк заявив, що обшуки проводяться в «Енергоатомі» і в колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині є міністром юстиції. Про це також повідомило видання «Українська правда» з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах.

Галущенко ситуацію не коментував. Коментарів «Енергоатому» також поки не було.

Також раніше сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена і співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. Про те, чи пов’язані ці справи – поки що невідомо.