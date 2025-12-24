«Тиск скажений». Що відбувається у Мирнограді – інформація від 38-ї ОБрМП

Мирноград на мапі проєкту DeepState перебуває повністю у «сірій зоні» – після оновлення 19 грудня ділянка у місті, яку продовжували контролювати Сили оборони, зникла.

Cитуацію в місті можна назвати оперативним оточенням, каже народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його даними, українські бійці можуть пересуватися всередині того чи іншого району, але зайти туди чи вийти вже майже неможливо – агресор контролює логістику.

В угрупованні військ «Схід» вранці 24 грудня повідомили, що у Мирнограді «українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста». Там також зазначили, що до Мирнограда та Покровська Мирноград є містом-супутником Покровська організовують «додаткові логістичні шляхи» для забезпечення підрозділів та своєчасної евакуації.

Яка ситуація в Мирнограді?

Чи можливо ще проводити евакуацію та логістику?

Скільки російських військових перебуває у місті?

Про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) напередодні розпитали Мирослава Криворучка, начальника відділу комунікації 38-ї бригади морської піхоти ЗСУ, яка обороняє місто.

– Як Україна продовжує тримати позиції в місті? Як це вдається? Якщо дивитися на карту DeepState, складно це все.

– Якщо коротко стосовно ситуації, Україна досі тримає позиції в місті. Я одразу хочу зазначити, що заяви російської сторони про повне оточення на даний час досі не відповідають дійсності.

Заяви російської сторони про повне оточення наразі досі не відповідають дійсності

Так, обстановка надзвичайно складна, тиск скажений і постійний, але про класичне «кільце» зараз не йдеться . Ми досі контролюємо низку районів, ведемо оборону і продовжуємо виконувати бойові завдання.

– Розшифруйте, будь ласка, що таке «тиск» і «складна обстановка»? Ви як військовий розумієте, що під цим мається на увазі. Але конкретно у Мирнограді на землі, який це вигляд має?

– Передусім, армія РФ штурмує місто переважно малими піхотними групами. Вони намагаються просочуватися між нашими позиціями, заходити з флангів, накопичуватися в забудові, використовуючи руїни і укриття. Саме через це на картах це має вигляд «сірої зони».

Але важливо розуміти, що «сіра зона» – це не контроль ворога над територією, а зона активних бойових дій, де постійно змінюється ситуація і тривають контакти . Приблизно так.

– Російські військові намагаються закріпитися в місті, чи просто по ньому хаотично зараз переміщуються? Які тенденції бачите? Наприклад, південна частина Покровська захоплювалась за допомогою таких хаотичних переміщень, потім вони намагалися закріпитися в підвалах. Як би ви описали поведінку російських солдатів в Мирнограді?

– Загалом це не суцільне угрупування, яке там сидить постійно. Йдеться про десятки, як я казав, малих груп, які заходять, намагаються закріпитися і або знищуються, або відходять. Вони постійно переміщуються, саме це ми використовуємо для їх виявлення та ураження.

– Яка кількість російських солдатів, які періодично працюють в Мирнограді, там, де перебувають українські захисники?

– Від декількох десятків до сотні або навіть кількох сотень. Це залежить від того, якими групами, в якій кількості і коли заводять [їх].

Це дуже сильно залежить і від погоди також, оскільки ми використовуємо її і для того, щоб завести та вивести своїх людей. Так само й вони (армія РФ – ред.) її використовують для просочення в місто: як за сприяння самої погоди, так і за допомогою засобів ураження.

– Броня йде на місто?

– На даний час броньована техніка не фіксується ані в місті, ані на околицях чи на підступах, де вона зазвичай і знищується. Саме в місті для них (російських військових – ред.) це максимально невигідно, бо щойно її виявляють, знищують.

– А ось ці російські піхотинці, які бродять містом – це оператори дронів, звичайні стрільці, мінометники? Які види озброєння ви у них фіксуєте? Чи все по-різному?

– Завжди по-різному.

– Щодо логістики, чи можливо зараз забезпечувати підрозділи в місті? Як це зараз відбувається? Наскільки важче чи легше стає зараз?

– Не легше. Забезпечення підрозділів досі можливе, але, відверто скажу, це одна з найскладніших частин роботи. Противник активно намагається взяти всю логістику під вогневий контроль: працює як артилерією, так і дронами. Намагається перерізати маршрути.

Забезпечення підрозділів досі можливе, але, відверто скажу, це одна з найскладніших частин роботи

Водночас постачання не зупинене повністю. Воно потребує більше часу, ретельного планування і часто нестандартних рішень, але воно досі є.

Так само і стосовно ротацій. Вони також проводяться, хоча це не виглядає так, що зайшли-вийшли за графіком. Це точкові, обережні заміни. Іноді невеликими групами з урахуванням обстановки, погоди та активності ворога.

Це надзвичайно складний процес, дуже часто з прямими контактами зі штурмовими групами противника, але він триває.

– Головну роль в логістиці відіграють НРК наземні роботизовані комплекси і важкі дрони?

– Так, але не тільки.

Взагалі дрони, я вважаю, відіграють ключову роль не тільки в логістиці, а і як засоби ураження.

Якщо говорити, наприклад, про засоби ураження, то вирішальна роль випадає саме на дрони: і розвідка, і бомбери, і FPV, і засоби на оптоволокні. Саме вони дозволяють нам бачити ворога, зупиняти його в разі виявлення, коригувати артилерію і зменшувати його (противника – ред.) наступальний потенціал.

Артилерія також працює постійно, але саме дрони сьогодні завдають максимальних уражень як точково, так і по великих скупченнях [противника].

– Яких втрат зазнає Росія зараз в Мирнограді? Ви кажете, від декількох десятків до сотні російських солдатів можуть перебувати в місті.

– Ворог зазнає дуже відчутних втрат, особливо серед штурмових груп. Щодня ми знищуємо особовий склад, техніку, беремо окупантів у полон. Тобто їхня тактика завдає їм надзвичайно великих втрат і швидких результатів не дає.

Тому, підсумовуючи, можу сказати, що ситуація дуже важка, але ми не здаємось, оборона триває, логістика хоч і зі складнощами, але досі працює.

Ворогу не вдається досягти своїх ключових цілей, а наші підрозділи докладають титанічних зусиль, щоби стримувати навалу на цьому напрямку.

