Сили оборони скоро будуть змушені залишити Мирноград та Покровськ?

Усі шляхи, якими українські підрозділи могли б залишити Мирноград, перебувають у «сірій зоні», повідомили «Українській правді» джерела серед українських військових на Покровському напрямку. Також армія РФ захопила частину села Рівне – одного з двох ключових пунктів для логістики, додають журналісти. Інше сусіднє село Світле, згідно з мапою DeepState, перебуває під контролем ЗСУ, але навколо нього «сіра зона», яка огинає Мирноград.

Раніше 7-й армійський корпус ДШВ повідомляв про організований вихід Сил оборони з сіл Лисівка та Сухий Яр на півдні Покровсько-Мирноградської агломерації. В повідомленні зазначається: операцію провели, щоби зберегти життя військових, поліпшити логістику та стабілізувати лінію фронту.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив 9 грудня, що сам Мирноград не в оточенні, а оборона Покровська триває. За його словами, українські військові контролюють на півночі міста майже 13 квадратних кілометрів. На мапі DeepState також позначено, що Сили оборони перебувають в північній частині Покровська.

Як довго вдасться утримувати Покровськ і Мирноград, які переваги це має і водночас які ризики для Сил оборони створює, – про це Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода)поговорили з Владиславом Селезньовим, військовим експертом та колишнім спікером Генштабу ЗСУ (2014-2017).

– «Українська правда» повідомила, що ще кілька тижнів тому Сили оборони вийшли з двох сіл – Лисівка і Сухий Яр. Фактично ввечері цього ж дня DeepState позначив це на своїй мапі, і в 7-му армійському корпусі теж повідомили про «організований маневр». Чи реально там були позиції Сил оборони весь цей час? Глибина «кишені» там сягала 20 кілометрів, а навколо – «сіра зона».

– Так, глибока «кишеня» і ризик оточення наших сил та засобів був дуже великий. Противник зосередив у районі Покровська та Мирнограда близько 140 тисяч особового складу, постійно криє цей район артилерією та з авіації керованими бомбами.

Ризики для наших захисників на цій ділянці фронту були колосальними. Тому ті процеси, які відбулися кілька днів тому, були абсолютно конструктивними та прагматичними з точки зору збереження життя та здоров'я наших військовослужбовців, які перебували на цій ділянці фронту.

Зверніть увагу, захід відбувався під повним інформаційним прикриттям. Інформації про ар'єргардні бої, про маневрену оборону для широкої аудиторії не було. І це, до речі, дуже важливий елемент, бо під інформаційним прикриттям ми могли здійснити ці заходи, максимально зберігши життя та здоров'я наших військовослужбовців, які брали в них участь.

Так, нині наші війська впритул наблизилися до Мирнограда. Противник буквально нам наступає на п'яти, але ми скоротили лінію бойового зіткнення, відповідно, ущільнили оборонні рубежі та позиції.

В будь-якому разі ми маємо розуміти, диспозиція сил і засобів, розташування наших підрозділів у районі Покровська та Мирнограда абсолютно чітко вказує на те, що це лише питання часу – коли ми відійдемо на нові рубежі та позиції, залишаючи під контролем противника і Мирноград, і Покровськ.

Ризик оточення Покровська та Мирнограда є, вважає Роман Костенко, народний депутат від «Голосу» та секретар Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. На його думку, головне зараз – щоб за цими містами були чітко підготовлені оборонні рубежі, щоби противник не зміг просунутися далі, сказав він в ефірі Свобода Live 8 грудня.

Не слід тішити себе ілюзіями, у нинішній ситуації, коли противник де-факто прострілює своєю артилерією та FPV-дронами усі логістичні маршрути, які ведуть до Покровська та Мирнограда, – утримувати ці території вкрай проблематично.

Вже зараз більшу частину вантажів військового призначення доставляють або за допомогою повітряних дронів, або за допомогою безпілотних наземних платформ наземних роботизованих комплексів (НРК). У таких умовах говорити про стабільну та повноцінну логістику не доводиться. Але знову ж таки, про відведення наших сил з Покровська та Мирнограда, швидше за все, ми дізнаємося лише постфактум – після того, як ці заходи будуть здійснені.

[Покровськ і Мирноград] працюють таким собі магнітом, на якому зосереджено безліч російських сил і засобів

Зараз Покровськ та Мирноград виконують дуже важливу місію: вони працюють таким собі магнітом, на якому зосереджено величезна кількість російських сил і засобів.

І замість того, щоб ці російські штурмовики, наприклад, атакували наших захисників десь на сході Запорізької області або діяли не менш активно на Сіверському чи Лиманському напрямку, російський Генштаб змушений тримати величезний комплекс сил і засобів саме в районі Покровська та Мирнограда.

Як довго цей процес триватиме, важко сказати. Так чи інакше, рішення про відведення наших сил і засобів ухвалюють безпосередньо командири на місцях, тому, швидше за все, про такі маневри ми дізнаємося з часом.

Чи є шанс утримати ці рубежі і позиції? Якщо він і є, то дуже невисокий. Адже ключова проблема, з якою стикаються наші Сили оборони – це утримання країв цих «кліщів» оперативного напівоточення. Причому не лише тих, що перебувають на рубежі Покровська та Мирнограда, а й насамперед тих, що на трасі між Павлоградом та Покровськом.

Тому в нинішніх умовах щось загадувати – справа абсолютно невдячна. Але цілком очевидно, що тут і зараз наші воїни, наші титани роблять речі, які абсолютно поза межами людських можливостей і ресурсів.

– Поясніть цивільним, чим допомагає інформаційне прикриття, коли про цей відхід ми дізнаємося не онлайн, а за кілька днів. Чим це допомагає українським захисникам? Там же, бачать, я думаю, російські підрозділи, що готується відхід і він відбувається.

– 90% розвідувальної інформації надходить із відкритих джерел. Будь-яка інформація вимагає відповідної верифікації, тобто підтвердження як мінімум від трьох незалежних джерел.

Так, у росіян, швидше за все, ефективно працює супутникова розвідка, авіаційна розвідка, можливо навіть агентурна розвідка в районі Покровська та Мирнограда діє. Втім, не завжди цих ресурсів, розвідок достатньо для того, щоб ухвалити остаточне рішення.

Публікація у відкритих джерелах є одним із ключових елементів не тільки інформаційного забезпечення, але і водночас – джерелом розвідданих для протиборчої сторони. Тому в цьому контексті відповідні пресслужби, інформаційні структури діють абсолютно раціонально, і противник, якщо й дізнається від офіційних спікерів ті чи інші повідомлення, то вже постфактум, коли усі заходи здійснені, а наші сили і засоби перебувають у відносно безпечних районах.

– Дійсно, бачимо, що й «Українська правда» повідомила, що відхід стався кілька тижнів тому, дуже обтічно. DeepState, вочевидь, також із затримкою опублікував нову карту бойових дій. І потім у 7-му армійському корпусі теж сказали, що вони притримали цю інформацію, щоби операція була здійснена відносно безпечно.

Давайте подивимося тепер на Мирноград – це де-факто оточення. Вихід звідти і захід туди піхоти, операторів дронів – це вже, я так розумію, стовідсотковий ризик натрапити на російського солдата, міну чи дрон. Це оперативне оточення. Чи можливо буде вийти з такого «сірого котла» без боїв?

– Це два певною мірою взаємовиключні твердження, але, я думаю, що кожен з них має право на життя.

По-перше, коли ми говоримо про «сіру зону» навколо Мирнограда – це не означає, що ця територія повністю в режимі 24 на 7 контролюється російськими окупантами. Так, спорадично вони там з'являються. Так, іноді в повітрі висять російські розвідувальні та ударні дрони. Але це не означає, що противник бачить усе і всіх.

Сили оборони досі мають змогу отримувати певну кількість ресурсів, зокрема за допомогою наземних магістралей. Тобто використовуються або безпілотні системи наземного базування, або повітряні важкі дрони переміщують вантажі військового призначення. «Сіра зона» – це не «червона зона».

Ситуація, яку ми маємо на сьогоднішній день, спричинена нераціональними командирськими рішеннями

Щодо переміщення наших сил і засобів з Мирнограда, тут я не хочу тішити ілюзіями. Швидше за все, це буде прорив (українських військових – ред.) на техніці, можливо, на бронетехніці. Але більшу частину матеріально-технічних засобів, які обтяжують, сповільнюють прорив наших сил і засобів, швидше за все, доведеться знищити на місці або залишити безпосередньо в самому Мирнограді. Виходити з усім майном з боями – це вкрай складна історія.

Ситуація, яку ми маємо сьогодні, спричинена деякими нераціональними командирськими рішеннями, адже про те, що хмари згущуються над Покровськом та Мирноградом, моніторингові ресурси та OSINT-дослідники говорили щонайменше останні 3-4 місяці. Чи було зроблено все необхідне, щоб забезпечити стабільність нашої оборони та насамперед безпеку логістичних шляхів? Важко сказати.

Думаю, що це буде приводом для окремого розбору, зокрема, можливо, навіть на ставці верховного головнокомандувача. Але ситуація така, що, швидше за все, нашим силам і засобам, які перебувають в районі Покровська і Мирнограда, передусім Мирнограда, доведеться прориватися з боями через цю «сіру зону».

Як ви абсолютно точно зауважили, іноді там з'являються російські військовослужбовці, а це означає, що як мінімум ближні стрілецькі бої цілком ймовірні. І, зрозуміло. на вплив ворожих дронів також слід зважати.

Певною мірою нам зараз сприяють погодні умови. Тумани, які буквально щодня простягаються над Покровськом та Мирноградом, дощі, які час від часу трапляються – усе це вкрай ускладнює роботу російських розвідувальних та ударних дронів.

Рішення ухвалюватимуть безпосередньо командири на місцях, і вони точно не будуть про це напередодні повідомляти усіх

Але це ж триватиме до певного часу. Коли погода стабілізується, противник отримає більше можливостей для того, щоб у режимі реального часу контролювати будь-який рух у тій самій «сірій зоні». Але, я повторюся, важко сказати, коли почнеться та сама маневрена оборона, відведення наших сил та засобів. Рішення ухвалюватимуть безпосередньо командири на місцях, і вони вже точно не будуть про це напередодні усім повідомляти.

Проблеми є. Проблеми потрібно вирішувати.

Але коли ми говоримо про співвідношення між доцільністю утримання Мирнограда та Покровська та збереженням життя і здоров'я наших військовослужбовців,

На це непросте запитання – що важливіше, утримувати контроль над руїнами Покровська і Мирнограда чи зберегти життя і здоров'я українських військовослужбовців – дав відповідь президент України Володимир Зеленський: пріоритет – життя та здоров'я наших воїнів.

Відповідно, швидше за все, заходи з евакуації особового складу, прориву наших сил і засобів із цього оперативного напівоточення буде здійснюватися так, щоб максимально зберегти життя та здоров'я наших воїнів і якомога більше створити проблем для росіян.

Роман Костенко в ефір Свобода Live наголошує: рішення про відхід мають ухвалювати командири на місцях – командири бригад та корпусів, які реально бачать ситуацію на місці.



«Місяць-півтора тому багато політичних діячів і активістів писали, що виводити Сили оборони треба вже, бо все за 2 дні упаде. А ще до цього, рік тому, писали, що Покровськ – все, але потім прийшов Драпатий (тоді командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий– ред.) і ситуація вирівнялась».



Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg заявляв, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Сподіваюся, що заходи з мінування об'єктів, територій зараз проводяться дуже активно, щоб ворог, заходячи на ті території, які раніше перебували під контролем української армії, точно не почувався у безпеці.

– Покровський напрямок великий, він найбільший зараз на фронті. Ми постійно говоримо про Покровськ та Мирноград, обговорюємо, що відбувається у цій агломерації. Але, я так розумію, на Добропільському виступі розгортаються не менш важливі події. Росія вже готується йти вперед після можливої повної окупації Покровська та Мирнограда. Якщо так, то куди, на вашу думку?

– Для диктатора РФ Путіна як кістка у горлі той факт, що під нашим контролем досі перебувають чотири великі населені пункти: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка. Щоб дії російських окупантів були максимально ефективними щодо окупації цих чотирьох населених пунктів, противнику необхідно створити як мінімум три плацдарми. Йдеться про Лиманський, Часово-Ярський і Торецький [напрямки] разом з ділянкою фронту біля Покровська та Мирнограда, що примикає до нього.

Для формування цих плацдармів на трьох зазначених напрямках путінська армія зараз залучає свої сили та ресурси. І хоча з Часовоярського напрямку останнім часом ми тривожних новин не чуємо, але практично з березня минулого року противник час від часу активізує свої зусилля з метою формування того самого плацдарму в цьому районі.

Вони формують основу для ударних плацдармів, з яких у перспективі атакуватимуть чотири населені пункти

Така активність противника не випадкова. Часів Яр лежить на панівних висотах, звідки б противник мав можливість формувати собі достатньо зручні рубежі і позиції для подальших атак на Краматорськ.

Динаміка, яку нині ми спостерігаємо на Сіверському та Лиманському напрямках, також не випадкова. Таким чином путінська армія намагається сформувати ще один ударний плацдарм, який діятиме з північного сходу у напрямку Слов'янська і далі на Краматорськ.

Дії окупантів щодо цього абсолютно прагматичні. Вони формують основу для ударних плацдармів, з яких у перспективі атакуватимуть чотири населені пункти: Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку.

Стосовно процесів, які відбуваються в районі Костянтинівки та Дружківки, – ці дії є абсолютно очевидними в плані формування однієї з ділянок того самого ударного плацдарму. Противник намагається максимально відтіснити наші сили та засоби, щоб зайняти найбільш зручне у тактичному плані становище.

Коли ми ліквідували Добропільський виступ, противник зіштовхнувся із серйозними проблемами у формуванні цих самих плацдармів. Зараз, перекинувши на цю ділянку фронту додаткові сили та засоби – насамперед десантників та морських піхотинців – він намагається компенсувати територіальні втрати.

Саме з цим і пов'язана динаміка на цій ділянці фронту.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505.