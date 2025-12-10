Трамп після розмови з Макроном, Стармером і Мерцом заявив, що вони прагнуть зустрічі в Європі

Президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Європи хочуть зустрічі із представниками США та України на вихідних.

За його словами, США «хочуть знати деякі речі» перед зустріччю і «не хочуть марнувати час».



«Ми обговорювали Україну досить різкими словами. Побачимо, що станеться. Ми чекаємо на відповіді, перш ніж рухатися далі…Вони хочуть, щоб ми поїхали на зустріч у Європу на вихідних. А ми ухвалимо рішення залежно від того, з чим вони повернуться. Ми не хочемо марнувати час. Іноді треба дати людям самим усе з’ясувати, а іноді – ні. Але проблема в тому, що коли даєш людям самим усе з’ясувати, тисячі людей щотижня гинуть. Це абсурд», – сказав він, розповідаючи про свою розмову з європейськими лідерами.

Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини 10 грудня обговорили проблему мирного врегулювання війни Росії проти України з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись «спробувати рухатися вперед». За словами французького президента Емманюеля Макрона, розмова тривала 40 хвилин.

За даними агенції Bloomberg, Україна надіслала Вашингтону допрацьований мирний план під час цієї розмови.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

8 грудня у Лондоні відбулася зустріч канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президента України Володимира Зеленського та президента Франції Емманюеля Макрона.

Зеленський після цього заявив, що від першого до плану, який обговорювався з європейцями, є невеликий прогрес у бік можливого закінчення війни.

Невідомо, чи готовий президент Росії Володимир Путін погодитися на угоду про припинення війни. Після переговорів з посланцями Трампа в Москві минулого тижня Кремль заявив, що деякі пропозиції, що стоять на столі, є прийнятними, але інші він відхилив.



