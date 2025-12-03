Опитування: понад 50% українців планують протестувати у разі неприйнятних поступок Росії в ході переговорів

Більшість українців відкидають ключові політичні й безпекові компроміси, які Росія намагається навʼязати як умови переговорів, а 51,4% респондентів заявили, що братимуть участь у протестних акціях, якщо Україна під час переговорів піде на неприйнятні, на їхню думку, компроміси, свідчить опитування, проведене Info Sapiens на замовлення Центру «Нова Європа».

«Хоча позиції українців за останні роки щодо окремих питань дещо помʼякшилися, загальна логіка суспільних настроїв залишається незмінною. Рекордні показники щодо недопустимості компромісів стосуються таких питань: скорочення армії України (83,3%), юридичного визнання окупованих територій російськими (84,5%), надання російській мові державного статусу (78,4%)», – йдеться в дослідженні.

Крім того, за даними опитування, українське суспільство продовжує вважати, що переговори без гарантій безпеки не є надійним шляхом до миру, і що «без зовнішніх запобіжників будь-який компроміс лише відтермінує нову агресію з боку Росії».

«Позиція українців щодо переговорів із Росією залишається стійкою: майже дві третини респондентів (64,9%) вважають, що Україна не повинна йти на переговори, якщо не отримає гарантій безпеки від Заходу. Цей показник практично не змінився порівняно з 2024 роком (64,1%). Майже третина респондентів (30,7%) схвально ставляться до переговорів навіть без гарантій безпеки. Загалом, як бачимо, серед українців продовжує переважати скептичне ставлення до «переговорів заради переговорів», – йдеться в опитуванні.

Також 86,7% опитаних вважають, що після короткої паузи в разі можливого замороження лінії фронту Росія знову нападе на Україну, лише 9,5% респондентів припускають, що замороження могло б забезпечити триваліший мир.

Як вказують автори дослідження, українці і надалі вважають розробку Україною власної ядерної зброї найкращою гарантією безпеки – 31,1%.

«Це свідчить, з одного боку, про розчарування українців у міжнародній підтримці, у зовнішніх гарантіях безпеки, а з іншого, віддзеркалює усвідомлення, що саме ядерна зброя дозволяла Росії грати на страхах Заходу, а це, у свою чергу, позначалося на повільній, нерішучій військовій допомозі Україні. Цей самий тренд розчарування у зовнішніх гарантіях відображений і в падінні підтримки вступу України до НАТО – на 10% (з 29,3% до 19,4%). Інші можливі варіанти гарантування безпеки мають помірну або низьку підтримку. В ефективність оборонного союзу зі США вірять 10,2% респондентів, на миротворчу місію ООН покладаються 6,4%», – йдеться в повідомленні.

Водночас зростає підтримка варіанту про розміщення військ європейських країн на території України – показник порівняно з минулим роком зріс майже удвічі: з 6,4% до 11,7%. Новий варіант – надання іншою країною гарантій ядерного захисту – підтримують 7,8% опитаних.

«Помітною залишається загальна тенденція до прагнення самодостатніх та максимально надійних механізмів безпеки: в українській ієрархії гарантій пріоритетом залишаються власні Збройні сили, а вже потім – партнерські можливості», – кажуть автори дослідження.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Ушаков додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «залежатиме від прогресу, якого вдасться досягти», зазначив помічник президента Росії.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим 3 грудня зустрічатимуться в Брюсселі з радниками європейських лідерів з національної безпеки, а згодом вирушать до США – для спільної роботи зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які 2 грудня провели переговори з лідером РФ Володимиром Путіним.

«Українські представники проінформують своїх колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять європейську складову необхідної архітектури безпеки. Після Брюсселя Рустем Умєров та Андрій Гнатов розпочнуть підготовку до зустрічі з посланцями президента Трампа в Сполучених Штатах. Як завжди, Україна конструктивно працюватиме над досягненням справжнього миру. Очікую на новий звіт за результатами сьогоднішніх зустрічей у Європі», – вказав президент України.

Опитування проводили у період з 5 листопада по 26 листопада 2025 року. Вибірка дослідження складає 1000 респондентів. Опитування проводили методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted tele- phone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна населенню України віком 16+ за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту проживання до повномасштабного вторгнення відповідно до останніх наявних даних Державної служби статистики України на 1 січня 2022 року. Опитування не проводили на окупованих територіях АР Крим, Севастополя, Донецької і Луганської областей та інших, що перебувають під окупацією, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок.