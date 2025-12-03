Зеленський: Умєров і Гнатов у США зустрінуться з посланцями Трампа, які говорили про мир із Путіним

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим 3 грудня зустрічатимуться в Брюсселі з радниками європейських лідерів з національної безпеки, а згодом вирушать до США – для спільної роботи зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, які 2 грудня провели переговори з лідером РФ Володимиром Путіним. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Українські представники проінформують своїх колег у Європі про те, що відомо після вчорашніх контактів американської сторони в Москві, а також обговорять європейську складову необхідної архітектури безпеки. Після Брюсселя Рустем Умєров та Андрій Гнатов розпочнуть підготовку до зустрічі з посланцями президента Трампа в Сполучених Штатах. Як завжди, Україна конструктивно працюватиме над досягненням справжнього миру. Очікую на новий звіт за результатами сьогоднішніх зустрічей у Європі», – вказав президент України.

Раніше кілька засобів інформації вказали, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер із Москви після розмови з президентом РФ Володимиром Путіним прямують безпосередньо до Вашингтона, хоча попередні плани передбачали проміжну зупинку в Брюсселі. Про таку зміну написало, зокрема, видання Kyiv Post.

Зеленський оприлюднив повідомлення про графік роботи українських перемовників на тлі завершення пізно ввечері 2 грудня переговорів американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним. Після неї помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Ушаков додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «буде залежати від прогресу, якого вдасться досягти», зазначив помічник президента Росії.