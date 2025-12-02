«Женевський документ був доопрацьований». Зеленський після доповіді про зустрічі в США

Президент Володимир Зеленський повідомив, що заслухав «детальну доповідь» української делегації після всіх її зустрічей у Сполучених Штатах.

«Особисто обговорили речі, які не можуть звучати телефоном. Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований», – написав у телеграмі Зеленський, який 2 грудня перебуває з візитом в Ірландії.

Президент повідомив, що під час зустрічей у США за участі розвідок відбулося обговорення з американською стороною «перспективи реалізації тих чи інших кроків на фронті й проблематики гарантування безпеки від російських ударів і зривів домовленостей у випадку припинення вогню».

«Наші дипломати активно працюють з усіма партнерами, щоб європейські країни й інші учасники Коаліції охочих були змістовно залучені до напрацювання рішень. Я поінформував команду про розмови з європейськими лідерами й Стівом Віткоффом, які відбулися напередодні в Парижі. Фіксуємо, що росіяни вже почали нові дезінформаційні кампанії з огляду на підготовку їхніх зустрічей з американською стороною», – заявив Зеленський.

Він додав, що робота з командою адміністрації США і з європейськими партнерами триватиме, а секретар РНБО України буде на постійному контакті зі США для визначення графіка подальших зустрічей.

«Українська розвідка передаватиме партнерам наявну в нас інформацію про справжні наміри Росії та її намагання використати дипломатичну роботу як прикриття для послаблення санкцій і блокування важливих колективних європейських рішень», – зазначив голова держави, додавши, що Україна сприймає всю дипломатичну роботу «абсолютно серйозно», зацікавлена в справжньому мирі та в гарантованій безпеці.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, як заявляв Кремль, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 2 грудня. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним від січня.

Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що для узгодження параметрів імовірної мирної угоди Віткофф відвідає Москву для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

За даними The Wall Street Journal, переговори у Флориді включали питання про можливі вибори в Україні, території і гарантії безпеки. Видання пише, що переговори між США й Україною тривали понад чотири години.

CNN із посиланням на джерела стверджує, що одним із «найпроблемніших аспектів» первісної мирної пропозиції США з 28 пунктів була умова про офіційну відмову України від свого прагнення до вступу до НАТО. Тепер переговорники, за словами співрозмовника телеканалу, обговорюють можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до Північноатлантичного союзу – без того, щоб сам Київ формально відмовлявся від свого права прагнути до членства в НАТО.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів викликала занепокоєння української влади і союзників Києва. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо й іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори привели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО й потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва.