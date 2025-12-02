Зеленський прибув до Ірландії

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прибули до Дубліна, де їх зустрів прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін.

«Для нас честь вітати президента і першу леді України в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу й демократію, залишається непохитною», – йдеться в повідомленні ірландського прем’єра в X, оприлюдненому в ніч проти 2 грудня. Він також розмістив відео з прибуттям Зеленських.

В уряді Ірландії напередодні повідомили, що цей візит є першим офіційним візитом до Ірландії президента України і першої леді.

За повідомленням, Зеленський матиме низку зустрічей, зокрема двосторонню зустріч із прем’єр-міністром, й візьме участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму. Крім того, президент України проведе зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі.

Напередодні Зеленський анонсував, що українська делегація відвідає Ірландію 2 грудня, щоб доповісти йому про результати переговорів зі США щодо мирної угоди.

1 грудня Зеленський перебував у Франції.