Зеленський розповів про вплив ситуації на фронті на переговори

Жодна з поточних наступальних операцій Росії в Україні не була успішною, заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з французьким колегою Еммануелем Макроном 1 грудня.

Таким чином він прокоментував питання журналістки про те, як просування російських військ за останній місяць впливає на переговори.

«Безумовно, точаться складні бої в самому Покровську, на інших напрямках, наприклад, більше успіху в наших хлопців на Куп’янському напрямку. Росія каже, що захопила Куп'янськ, а ми, якщо чесно, майже всіх вичистили з цього міста», – сказав він.

Зеленський закликав брати інформацію про події на фронті з повідомлень українського командування. Він констатував, що російських військових багато, але вони також понесли, за його даними, найбільші втрати за час повномасштабного вторгнення за два попередніх місяці.





«Так само і про кілометри, секретів немає. Деякі просування, безумовно, є, але це така війна, вибачте за використання такого слова, це така жива контактна лінія, вона змінюється в один бік і в інший. Як тільки більше російських військових підійшло, вони можуть десь просунутись. Просування йде не технікою, йде 10, 20, 30 людей, вони знищуються, потім вони відходять. Безумовно, нам складно, але й втрат у них більше, ми фоксуєумось на виживанні людей», – розповів президент, згадавши про обговорення рішень щодо справедливого розподілу особового складу між бригадами.

Голова держави водночас зазначив, що Україна також несе втрати і хотіла завершення війни з першого дня повномасштабного вторгнення. Питання, за словами Зеленського, не в просуванні російської армії, а «в тому, що не хочуть зупинятися»:

«Коли хтось каже, що питання в територіях – це завжди питання людей. Питання територій і просування пов’язані завжди з гарантіями безпеки. Україна повинна точно знати: коли закінчиться війна, то для всієї території України будуть гарантії безпеки, щоб не почалося знову вторгнення. Це головне. І в цьому не може бути інших тлумачень».

Читайте також: Умєров повідомив про «значний прогрес» під час зустрічей у США

Президент вказав, що Україна продовжує зазнавати політичного й військового тиску, в тому числі у вигляді російських повітряних атак, які почастішали. Він назвав це «не тільки психологічним, а й фізичним тиском» на українців.

«Я вже не говорю про політичні кроки щодо цього, але тут ми якимось чином будемо виконувати свої конституційні обов’язки», – додав він.

За оцінкою американського Інституту дослідження війни в листопаді, Москва продовжує поширювати неправдиву інформацію про те, що перемога Росії є неминучою, щоб змусити Україну і Захід погодитися на російські вимоги.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф, як заявив Кремль, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 2 грудня. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним з січня.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів стривожила українську владу. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо та іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори призвели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО та потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва. Через тиждень після цього відбулися переговори у Флориді.



