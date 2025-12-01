Українські військові заперечили заяви РФ про нібито захоплення двох населених пунктів біля Лиману на Донеччині

Українські військові заперечили інформацію Міноборони РФ про нібито захоплення двох населених пунктів біля Лиману на Донеччині.

«Командування 20-ї армії та Міноборони РФ заявило про нібито «захоплення» н.п. Ставки та Новоселівка у зоні відповідальності 60-ї ОМБр Третього армійського корпусу. Це – чергова інформаційна маніпуляція», – йдеться у заяві Третього армійського корпусу ЗСУ.



Українські військові зазначають, що противник використовує стару тактику – інфільтрує окремі групи в район непідконтрольних йому селищ з метою зняти постановочні відео з триколором, зімітувати «контроль» і видати втрати за успіхи.

У Третьому армійському корпусі заявляють, що «кожну з таких груп систематично знищують українські підрозділи», але командири 20-ї армії РФ продовжують звітувати про «вигадані досягнення, щоб задовольнити вище командування».

У листопаді російська сторона заявила про нібито захоплення населених пунктів Ставки та Новоселівка.

Це не перші подібні заяви РФ, які заперечує українська сторона. В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російське військове командування продовжує використовувати підняття прапорів на полі бою для підтвердження своїх тверджень про успіхи Росії. Аналітики оцінюють, що підняття на полі бою російських прапорів були частиною російських місій з інфільтрації, які не змінили контроль над місцевістю, а Росія дедалі частіше покладається на відеозаписи підняття російських прапорів, щоб заявити про просування.