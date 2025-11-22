ISW: Росія продовжує перебільшувати свої успіхи на фронті, щоб змусити Україну і Захід погодитися на російські вимоги

Москва продовжує поширювати неправдиву інформацію про те, що перемога Росії є неминучою, щоб змусити Україну і Захід погодитися на російські вимоги. Про це йдеться у звіті американського Інститут вивчення війни (ISW).

У ISW звертають увагу, що російський президент Володимир Путін був одягнений у військову форму під час зустрічі 20 листопада на командному пункті Західного угруповання військ – це вже четвертий раз, коли він одягнув військову форму на публічному заході з початку повномасштабного вторгнення і лише через кілька тижнів після того, як він зробив це вдруге і втретє в середині вересня та наприкінці жовтня 2025 року.

Начальник Генштабу Міноборони Росії Валерій Герасимов розпочав свою доповідь із твердження, що війська РФ просуваються практично на всіх фронтах на полі бою. Він стверджує, що армія РФ захопила понад 80% Вовчанська і понад 75% Покровська.

Читайте також: Покровськ: яку частину контролюють ЗСУ?

Однак ISW має лише докази, які дозволяють оцінити, що російські війська захопили 34 % Вовчанська і 46% Покровська. Командувач Південної групи російських військ генерал-лейтенант Сергій Медведєв, який нещодавно обійняв цю посаду, заявив, що війська РФ взяли під контроль східну і південно-східну частини Костянтинівки і почали очищати центральну частину міста. Однак ISW має лише докази проникнення російських військ в обмежені райони на південному сході Костянтинівки.

Медведєв заявив, що російське військове командування планує захопити більшу частину цього українського міста до середини грудня 2025 року. Путін відповів, що неважливо встановлювати конкретні терміни, але аналітики Інституту вивчення війни вважають, що заява Медведєва є спробою представити російське військове командування впевненим у своїй здатності швидко захопити південну частину сильно укріпленого фортечного поясу України.

У ISW також зазначають, що Москва продовжує перебільшувати заяви про успіхи в Куп’янську – наратив, який Кремль почав активно просувати наприкінці серпня 2025 року. Герасимов стверджував, що російські війська захопили весь Куп'янськ. Натомість Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що українські війська на Куп’янському напрямку успішно відбивають зусилля Росії захопити населений пункт такого масштабу вперше за останні роки.



Російське військове командування продовжувало використовувати підняття прапорів на полі бою для підтвердження своїх тверджень про успіхи Росії. На відеозаписах з геолокацією, опублікованих 21 листопада, видно невеликі групи від двох до п’яти російських військовослужбовців, які піднімають прапори в Куп’янську, Новоселівці, Ставках та Ямполі — чотирьох населених пунктах, які, за словами російського військового командування, російські війська захопили на зустрічі з Путіним.

Аналітики оцінюють, що підняття на полі бою російських прапорів були частиною російських місій з інфільтрації, які не змінили контроль над місцевістю, а Росія дедалі частіше покладається на відеозаписи підняття російських прапорів, щоб заявити про просування.

ISW зазначає, що успіхи Росії на полі бою не є неминучими, і Кремль посилює зусилля з метою перебільшення останніх військових дій Росії, щоб переконати Україну здати території в Донецькій області, які російські війська навряд чи зможуть захопити без кількарічної кампанії.

За підрахунками аналітиків, з моменту саміту в Алясці між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним 15 серпня російські війська захопили приблизно 908 квадратних кілометрів додаткової території (приблизно площею з Берлін) на всій території України.

«Деякі з цих територіальних здобутків стали можливими завдяки сезонним погодним умовам (туман і дощ), які ускладнили використання Україною безпілотників, і темпи російського наступу, ймовірно, сповільняться, коли погодні умови стабілізуються. Продовження військової допомоги та фінансування з боку Європи продажу американської зброї Україні, ймовірно, дасть змогу українським військам захищати фортечний пояс України на Донеччині протягом декількох років і, можливо, навіть відбити деякі російські здобутки», – йдеться у звіті.

Аналітики ISW зазначають, що Росія стикається з наростаючими проблемами в плані матеріальних та людських ресурсів, які будуть продовжувати ускладнювати здатність Москви забезпечувати війну в міру її затягування, тому РФ «дуже зацікавлена в тому, щоб змусити Україну здати критично важливі території, які російські військові навряд чи зможуть захопити силою в найближчому майбутньому».

Читайте також: Венс назвав три ключові пункти будь-якого мирного плану щодо війни в Україні

Це відбувається на тлі обговорення мирного плану США, який, за даними медіа, було підготовлено за участю російських представників, Європу та Україну до розробки плану не залучали. Адміністрація Трампа чинить тиск на владу України, розраховуючи, що Київ погодиться схвалити мирний план до 27 листопада.

Радіо Свобода має в своєму розпорядженні проєкт тексту мирного плану США. Проєкт, серед іншого, передбачає проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди. Також він передбачає, що Україна має закріпити неприєднання та відмову від НАТО у своїй Конституції (і альянс також має задекларувати це), а чисельність Збройних Сил України буде обмежена – наскільки, не уточнюється. Але, за даними інших ЗМІ, йдеться про обмеження до 600000 військових.