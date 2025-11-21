Покровськ: яку частину контролюють ЗСУ?

Армія РФ просунулася в центрі Покровська, повідомив DeepState 21 листопада. Судячи з інтерактивної мапи проєкту, агресору вдалося перетнути залізницю, яка пролягає через місто.
За словами аналітиків, російські війська просочуються вглиб Покровська і фіксуються в різних його районах – як в самому місті, так і на його околицях.
«Ситуація в районі Покровська ускладнюється, і у фіналу цього ускладнення немає горизонтів», – констатували у DeepState.
За повідомленням 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ (станом на 10:00 21 листопада) Сили оборони утримують рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції «південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації».
Водночас у корпусі заявили, що наразі «противник намагається перетнути залізницю», але «ці спроби наші військові блокують».
У 7-му корпусі наголошують, що одне з головних завдань українських сил у місті – максимально заблокувати логістичні маршрути противника в районі Покровська.
Загалом на Покровському напрямку Генеральний штаб ЗСУ минулої доби зафіксував 59 бойових зіткнень, зокрема в самому Покровську і на його флангах.
Російські війська активізували штурми вздовж кількох ділянок фронту, користуючись туманною та дощовою погодою, що ускладнює роботу українських дронів, зазначив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті від 15 листопада. Недостатня щільність позицій ЗСУ у деяких районах полегшує російські атаки, а нестача артилерії – робить українську оборону вразливою під час негоди, коли частина дронів не може працювати, додали аналітики.
Битва за Покровськ: головне
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».
Серед військових експертів, журналістів, родичів військовослужбовців та звичайних цивільних дедалі активніше обговорюють можливу втрату Покровська, доцільність подальшого утримання оборони та своєчасність виведення підрозділів ЗСУ з «напівоточення» для збереження життя військових.
За майже чотири роки повномасштабної війни Росії проти України подібні загрози оточення виникали вже не раз – у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі. Військово-політичне керівництво щоразу ухвалювало рішення тримати оборону цих міст, інколи ціною значних втрат, і здебільшого не пояснювало суспільству логіку таких рішень. Більше читайте про це у нашому матеріалі Покровськ: виходити чи тримати «до останнього»?
Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.