Донбас

Покровськ: яку частину контролюють ЗСУ?

Російські військові під прикриттям туману проникають до Покровська, Донецька область. Зображення – скріншот із відео, що почало ширитись у соціальних мережах 10 листопада 2025 року
Російські військові під прикриттям туману проникають до Покровська, Донецька область. Зображення – скріншот із відео, що почало ширитись у соціальних мережах 10 листопада 2025 року

Армія РФ просунулася в центрі Покровська, повідомив DeepState 21 листопада. Судячи з інтерактивної мапи проєкту, агресору вдалося перетнути залізницю, яка пролягає через місто.

За словами аналітиків, російські війська просочуються вглиб Покровська і фіксуються в різних його районах – як в самому місті, так і на його околицях.

«Ситуація в районі Покровська ускладнюється, і у фіналу цього ускладнення немає горизонтів», – констатували у DeepState.

За повідомленням 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ (станом на 10:00 21 листопада) Сили оборони утримують рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції «південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації».

Водночас у корпусі заявили, що наразі «противник намагається перетнути залізницю», але «ці спроби наші військові блокують».

У 7-му корпусі наголошують, що одне з головних завдань українських сил у місті – максимально заблокувати логістичні маршрути противника в районі Покровська.

Загалом на Покровському напрямку Генеральний штаб ЗСУ минулої доби зафіксував 59 бойових зіткнень, зокрема в самому Покровську і на його флангах.

Російські війська активізували штурми вздовж кількох ділянок фронту, користуючись туманною та дощовою погодою, що ускладнює роботу українських дронів, зазначив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті від 15 листопада. Недостатня щільність позицій ЗСУ у деяких районах полегшує російські атаки, а нестача артилерії – робить українську оборону вразливою під час негоди, коли частина дронів не може працювати, додали аналітики.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода:

Битва за Покровськ: головне

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив 19 листопада, що Сили оборони продовжують виконувати завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку, за його словами, «зберігається висока активність противника, протистояти якій допомагає чітка взаємодія та злагодженість дій наших підрозділів».

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для Bloomberg повідомив, що «будь-яке рішення про виведення військ із міста є справою військових командирів на місцях».

Серед військових експертів, журналістів, родичів військовослужбовців та звичайних цивільних дедалі активніше обговорюють можливу втрату Покровська, доцільність подальшого утримання оборони та своєчасність виведення підрозділів ЗСУ з «напівоточення» для збереження життя військових.

За майже чотири роки повномасштабної війни Росії проти України подібні загрози оточення виникали вже не раз – у Бахмуті, Авдіївці, Вугледарі. Військово-політичне керівництво щоразу ухвалювало рішення тримати оборону цих міст, інколи ціною значних втрат, і здебільшого не пояснювало суспільству логіку таких рішень. Більше читайте про це у нашому матеріалі Покровськ: виходити чи тримати «до останнього»?

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

