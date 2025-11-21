Покровськ: яку частину контролюють ЗСУ?

Армія РФ просунулася в центрі Покровська, повідомив DeepState 21 листопада. Судячи з інтерактивної мапи проєкту, агресору вдалося перетнути залізницю, яка пролягає через місто.

За словами аналітиків, російські війська просочуються вглиб Покровська і фіксуються в різних його районах – як в самому місті, так і на його околицях.

«Ситуація в районі Покровська ускладнюється, і у фіналу цього ускладнення немає горизонтів», – констатували у DeepState.

За повідомленням 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗСУ (станом на 10:00 21 листопада) Сили оборони утримують рубежі у північній частині Покровська, а також контролюють позиції «південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації».

Водночас у корпусі заявили, що наразі «противник намагається перетнути залізницю», але «ці спроби наші військові блокують».

У 7-му корпусі наголошують, що одне з головних завдань українських сил у місті – максимально заблокувати логістичні маршрути противника в районі Покровська.

Загалом на Покровському напрямку Генеральний штаб ЗСУ минулої доби зафіксував 59 бойових зіткнень, зокрема в самому Покровську і на його флангах.

Російські війська активізували штурми вздовж кількох ділянок фронту, користуючись туманною та дощовою погодою, що ускладнює роботу українських дронів, зазначив Інститут вивчення війни (ISW) у звіті від 15 листопада. Недостатня щільність позицій ЗСУ у деяких районах полегшує російські атаки, а нестача артилерії – робить українську оборону вразливою під час негоди, коли частина дронів не може працювати, додали аналітики.

