У Покровську досі залишаються майже 1260 цивільних – ОВА

У Покровську на Донеччині досі залишаються 1256 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«1256 людей досі залишаються у Покровську. Росіяни цілеспрямовано б’ють по цивільних, тож евакуація з міста вже майже неможлива», – написав він у телеграмі.

За його даними, всього в області перебувають понад 200 тисяч людей, зокрема понад 13 тисяч дітей. Він знову закликав місцевих жителів евакуюватися до більш безпечних регіонів України.

Читайте також: «Їх у 8 разів більше»: Росія кинула всі сили на Покровськ. Командири ЗСУ скаржаться, що їх не чують

26 жовтня проникнення російських військових до Покровська підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. На той момент, за даними штабу, у місті перебували близько 200 російських військовослужбовців, тривають стрілецькі бої.

Про складну ситуацію в Покровську розповів у вечірньому відеозверненні 27 жовтня президент України Володимир Зеленський.

Покровськ – місто з населенням близько 7 тис. людей (до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тис.) – є важливим дорожнім та залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.

Під час штурмів на Покровському напрямку Росія повторює сценарій окупації Авдіївки, рівняючи місто з землею, розповів в ефірі Радіо Свобода 28 жовтня офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.



