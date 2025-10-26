Генштаб: із серпня ЗСУ звільнили дев’ять населених пунктів у районі Очеретиного

Ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації та на Очеретинському відрізку Покровського напрямку залишається «складною», йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними військових, сили РФ переважають у кількості і нарощують наступальні зусилля.

За даними Генштабу, підрозділи Збройних Сил та інших складових Сил оборони України продовжують вести оборонні, а також пошуково-ударні та штурмові дії, «завдаючи ворогу значних втрат».

«За останні десять діб українські війська на Очеретинському відрізку відновили контроль над двома населеними пунктами – Кучерів Яр та Сухецьке. З 21 серпня 2025 року на цій ділянці стабілізовано ситуацію, відновлено контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять зачищено від диверсійних груп противника. Лише за останні десять днів тут знищено 1756 військовослужбовців та 75 одиниць техніки ворога», – зазначили у Генштабі.

Також відомо, що за трохи більше ніж два місяці, загальні втрати РФ на Очеретинському (Добропільському) напрямку становлять понад 15 700 військовослужбовців та 1364 одиниці озброєння і військової техніки, зокрема – 36 танків, 121 бойову броньовану машину, 162 артилерійські системи, 5 РСЗВ, 447 одиниць автотехніки, 592 мотоцикли та квадроцикли, а також одну одиницю спеціальної техніки. Знищено 4689 різних БпЛА. Триває поповнення «обмінного фонду» російськими полоненими, уточнили у Генштабі.

«Станом на 26 жовтня 2025 року українські воїни звільнили 185,6 кілометра квадратних та зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області», – повідомили в українському командуванні.

Відомо, що на підступах до міста Покровськ та в його межах ЗСУ щоденно здійснюють комплексні заходи зі стабілізації обстановки.

«Противник, використовуючи міжпозиційний простір і просочування малих піхотних груп, накопичив у місті близько 200 військовослужбовців. У самому Покровську тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються контрдиверсійними заходами», – уточнили у ЗСУ.

Раніше Генштаб повідомляв, що на території Покровського району Донецької області українські сили звільнили 182,8 квадратних кілометра, ще 230,1 квадратних кілометра зачистили від ДГР противника.



У британській розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.



