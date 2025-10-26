Кличко: кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Києву зросла до 32

У столиці зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів, повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

«Наразі 32 людини постраждали від ворожої атаки минулої ночі. 7 із них медики госпіталізували. У тому числі – двох дітей», – повідомив Кличко.

За словами мера, через атаку РФ загинуло троє людей.

У ніч проти 26 жовтня Росія атакувала Київ безпілотниками, є загиблі та поранені, йдеться у повідомленні ДСНС.

«Удруге за добу столиця під атакою ворога. 3 особи загинуло», – кажуть рятувальники.

У ДСНС зазначили, що рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу БпЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі. На одній з локацій внаслідок влучання БпЛА сталось загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку, з верхніх поверхів було врятовано 13 осіб.

За іншою адресою є влучання БпЛА шістнадцятиповерхівку, внаслідок чого з 1 по 9 поверх вибито вікна.

Раніше у ДСНС повідомили про 29 постраждалих, з них 7 дітей.

У прокуратурі Києва уточнили, що серед трьох загиблих у Деснянському районі – 19-річна дівчина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.