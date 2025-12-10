Зеленський готовий до виборів під час війни, але за умови

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести вибори у своїй охопленій війною країні, якщо Сполучені Штати та інші партнери зможуть створити безпечні умови, необхідні для проведення голосування.

Білий дім наполягав на проведенні виборів в Україні – президент США Дональд Трамп в інтерв’ю Politico, опублікованому 9 грудня, заявив, що «час настав» – хоча Конституція України не дозволяє проводити вибори під час війни.

Відступаючи від своєї попередньої позиції, Зеленський сказав, що порушить у парламенті питання розробки законопроєкту, який дозволяє вибори під час воєнного стану.

Голосування може відбутися через 60-90 днів після досягнення угоди про припинення вогню, що зупинило би майже чотирирічну війну з Росією, та домовленості про гарантії безпеки, що забезпечили би виборчий процес.

У мене особисто є воля та готовність до цього

«Я прошу зараз, і заявляю про це відкрито, США, можливо, з нашими європейськими партнерами, допомогти мені забезпечити безпеку, необхідну для проведення виборів», – сказав Зеленський журналістам 9 грудня, зазначивши, що він ще не обговорював це питання з Трампом.

«У мене особисто є воля та готовність до цього», – сказав він.

Можливість проведення виборів в Україні регулярно відкидається, а чиновники кажуть про неможливість цього процесу – з огляду на щоденні російські атаки по всій країні, тисячі солдатів, які зайняті обороною країни на передовій, та мільйони українців, розкиданих через війну по всьому світу.

Опитування в країні свідчать, що більшість українців проти проведення виборів у воєнний час, хоча, з огляду на те, що останні вибори були у 2019 році, деякі хочуть змін в уряді, щоб принести свіжі ідеї.

Коментарі Зеленського пролунали на тлі інтенсивних переговорів, спрямованих на припинення війни, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року.

9 грудня український лідер перебував в Італії під час поїздки Європою, щоб переконатися, що пропозиція США щодо припинення війни Росії проти України не призведе до однобокої угоди, яка винагородить Москву за її агресію проти сусіда та зробить Київ вразливим до майбутніх нападів.

У соцмережах Зеленський написав, що Україна та її європейські партнери невдовзі нададуть США «удосконалені документи» щодо мирного плану.

«Український та європейський компоненти зараз більш розвинені, і ми готові представити їх нашим партнерам у США», – написав він.

«Разом з американцями ми очікуємо швидко зробити потенційні кроки максимально здійсненними».

Зазначається, що у доопрацюванні мирного плану залишається кілька складних моментів, прийнятних як для Києва, так і Москви.

8 грудня Зеленський заявив Bloomberg News, що ще не досягнуто порозуміння щодо територіального контролю над Донбасом. Росія вимагає від України поступитися територією, яку вона продовжує утримувати під своїх контролем, попри роки атак.

8 грудня Зеленський провів переговори в Лондоні та Брюсселі щодо мирної пропозиції. Ці обговорення відбулися після трьох днів зустрічей між українськими та американськими посадовцями у Флориді. Переговірники шукали компроміс після публікації проєкту мирної пропозиції США минулого місяця й візиту американських представників до Москви.

Наша територія та наш суверенітет не продаються

У своїй промові в Раді безпеки ООН 9 грудня посол України в ООН Андрій Мельник заявив, що Україна не «продається».

«Наша територія та наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному базарі», – заявив він під час відкритого брифінгу щодо України.

«Росія хоче капітуляції України, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми капітулювали. Але моя відповідь вам буде такою: «Ви отримаєте дірку від бублика, а не Україну», – сказав Мельник, відповідаючи на попередню заяву посла Росії в ООН Василя Небензі. Російський постпред наполягав, що Росія досягне своїх цілей в Україні будь-якими необхідними засобами: військовими чи дипломатичними.

Тим часом головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують контролювати частину Покровська – стратегічного міста на Донбасі, яке Росія стверджує, що захопила.

«Оборона Покровська триває, наші сили контролюють майже 13 квадратних кілометрів у північній частині міста. Мирноград не оточений. У Куп'янську триває наша успішна контрдиверсійна операція», – написав він у Facebook.