«У нас немає єдиної думки щодо Донбасу» зі США та РФ – Зеленський про перебіг перемовин про мир

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Про це 8 грудня повідомляє Bloomberg.

«Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу», – сказав Зеленський після того, як президент США Дональд Трамп зауважив, що «трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію».

Глава української держави сказав, що Київ наполягає на окремій угоді щодо гарантій безпеки від західних союзників, перш за все від США.

«Є одне питання, на яке я і всі українці хочуть отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що зроблять наші партнери», — сказав Зеленський.

Український лідер 8 грудня прибув до Лондона, де має зустрітися з прем’єр-міністром Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити пропозицію США.

У суботу, 6 грудня, посол США при НАТО Метью Вітакер під час виступу на форумі в Досі зазначив, що Україна та Росія зараз можуть бути «ближче, ніж будь-коли» до мирної угоди за весь час повномасштабної війни.

Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що провів «предметну, конструктивну» телефонну розмову з командою Трампа. Він наголосив, що Україна налаштована «працювати чесно» з американською стороною і надалі, щоб реально принести мир.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».