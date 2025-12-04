Путін підтвердив, що відкинув частину пунктів мирного плану США

Президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі у Кремлі з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Про це Путін сказав в інтерв’ю індійській телекомпанії India Today перед візитом до Індії. Повідомлення про це публікує офіційна російська агенція ТАСС, саме інтерв’ю поки що не опубліковане.

Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.

Також, за словами Путіна, початкова пропозиція з 28 пунктів практично не змінилася, але США запропонували розбити їх на чотири окремі «пакети». Раніше повідомлялося, що за підсумками зустрічі за участю представників ЄС у Женеві число пунктів поменшало до 19. Офіційно ані 28, ані 19 пунктів не були опубліковані, але пропозиція з 28 пунктів публікувалася в пресі, і Білий дім не заперечував її достовірності. Представники України та ЄС давали зрозуміти, що частину пунктів цього плану вважають надто вигідними Росії. Київ погодився взяти план за основу мирних переговорів.

Саму зустріч із Кушнером та Віткоффом Путін назвав дуже корисною. Президент США Дональд Трамп також її високо оцінив. При цьому коментарів щодо суті переговорів американська сторона не давала.

Російський президент також заявив, що Росія «в будь-якому разі» візьме під контроль території України, на які вона претендує, збройним чи іншим шляхом. У заголовку ТАСС ідеться про ці території як про «Донбас і Новоросію», проте сам Путін, як і в недавньому виступі в Москві, не уточнив, про які саме території йдеться. «28 пунктів» передбачають передачу під контроль Росії Донеччини; офіційно ж Москва претендує ще й на Запорізьку та Херсонську області. Україна не погоджується з передачею територій, але готова до припинення вогню по лінії фронту.



