Трамп гадає, що Путін «хотів би повернутися до більш нормального життя»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер провели «досить гарну зустріч» з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Про це він сказав журналістам у Білому домі.

За його словами, у Віткоффа та Кушнера склалося враження, що Путін хотів би закінчити війну.

«Я думаю, він хотів би повернутися до більш нормального життя. Він хотів би торгувати зі Сполученими Штатами замість того, щоб втрачати тисячі солдатів на тиждень. У них склалося дуже сильне враження, що він хотів би укласти угоду», – розповів президент США.

Трамп також заявив, що в лютому 2025 року, коли він розповідав українському президентові Володимиру Зеленському про відсутність «козирів» у війні проти РФ, був слушний час для укладення мирної угоди.

«Я думаю тоді був набагато кращий час, щоб домовитися, але вони вирішили цього не робити. Зараз є багато всього, що можна використати проти них», – твердить Трамп.

У Білому домі підтвердили, що 4 грудня Віткофф зустрінеться у Маямі із секретарем Ради національної безпеки України Рустемом Умєровим. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 грудня заявляв про підготовку зустрічі у США за участю Умєрова, не уточнивши дату її проведення.

Зустріч Путіна з Вїткоффом та Кушнером відбулася в Москві 2 грудня. Після неї помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 3 грудня не погодився з формулюванням про те, що Володимир Путін відкинув американський план з припинення війни в Україні. Він заявив, що на зустрічі «щось було прийнято, щось було зазначено як неприйнятне, і це є нормальним робочим процесом пошуку компромісу».