«Максимальна активність»: Зеленський повідомив про підготовку зустрічей у Сполучених Штатах

Протягом дня тривала дипломатична робота з європейськими партнерами, розповів президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 грудня.

Зокрема, зазначив він, секретар РНБО Рустем Умєров і очільник Генерального штабу Андрій Гнатов спілкувалися з безпековими командами європейських лідерів щодо участі Європи в захисті України. Зеленський вказав на «максимальну активність, щоб війну завершити», і запевнив, що з боку України в цьому немає жодних перепон.

«Ми абсолютно конструктивні, дуже швидкі в роботі з партнерами, і всі це відзначають, американська сторона також. Готуємо зустрічі у Сполучених Штатах. Після повернення американської команди з Москви та відповідних консультацій у Вашингтоні Рустем Умєров, Андрій Гнатов та всі, хто потрібен для перемовин, продовжать розмову з представниками президента Трампа», – заявив президент.

ВІн додав, що Київ чекає найближчими днями новин щодо таких контактів у форматі особистих зустрічей чи телефонних розмов.

Зеленський вважає, що під час зустрічей у Женеві та Флориді «Україну чули й до України дослухались», і висловив очікування, що так буде й надалі:

«Лише з урахуванням інтересів України можливий достойний мир. Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир».

Як повідомлялося, Рустем Умєров разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим мають вирушити до США – для спільної роботи зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом».



