«Якщо ми всі загинемо, то що буде з вами?!». Чого оборонці України очікують від 2026 року?

Чого ви очікуєте від нового 2026 року? Чого хочете для себе? Такі запитання Радіо Свобода поставило військовим, які боронять різні ділянки фронту на півдні України.

Збройні сили України користуються найбільшою довірою серед суспільних інституцій (повністю або скоріше довіряють 92% опитаних) та Державна служба з надзвичайних ситуацій (86%), згідно з результатами опитування Центру Разумкова.

А як самі солдати на передовій оцінюють ставлення до них суспільства і держави?

Ігор, молодший сержант ЗСУ, Дніпропетровський напрямок:

Сподіваюсь, що буде проведена робота над помилками

– Чого очікую від 2026 року? Простіше нам точно не буде ставати.

Кількість умотивованих людей, які приходять до війська все зменшується і зменшується. А самі бойові дії – як для піхотинця – ускладняються і ускладняються. І виходить такий розрив.

Я сподіваюсь, що в 2026 році держава не обмане, скажімо так, військових з тими контрактами, що вони пообіцяли в грудні прийняти.

Сподіваюсь, що будуть зроблені висновки з багатьох ситуацій. Можливо будуть якісь кадрові рішення по ділянках фронту, які викликають запитання: як таке могло статись?

Сподіваюсь, що буде проведена робота над помилками.

Тільки успіхи на полі бою – дають успіхи дипломатичні. Ось такі мої пронози на наступний рік

Прогнозую, що дипломатичний процес можливо взагалі не зрушиться з місця.

Є популярна фраза, що вирішуватись все буде на полі бою. Вважаю, що приблизно так і виглядає все: тільки успіхи на полі бою – дають успіхи дипломатичні. Ось такі мої пронози на наступний рік.

Чого б хотів?

Перш за все, скажу не про себе, а загалом про ситуацію: хотів би, щоб ті, хто з 2022 року і раніше воюють, отримали відповідь на питання, які у них мають бути терміни служби.

Хотів би, щоб у наступному році наша держава більше вклалася навіть не грошима, просто ініціативою у технології застосування НРК, турелей безпілотних.

Звичайно хотілося б, щоб ця гаряча фаза війни закінчилася, ми всі повернулись додому. Ми на це заслуговуємо!

Мої очікування від 26-го року, що перестануть красти на будівництвах, закупівлях і так далі, бо ніколи так не переможемо

Хотілося б, щоб якийсь злам у суспільстві відбувся: щоб суспільство, щоб його ставлення до нашої ситуації змінило свій вектор.

Тому що останні пару років через дії окремих структур довіра до Збройних сил тільки згасає, а хотілось б, щоб якась позитивна динаміка була, щоб мотивація у людей з’явилась щира, а не примушена.

Також хотілось би, щоб держава нарощувала ураження глибоких тилів Росії. Зараз непогано, а щоб було краще і краще.

На моє переконання, це варіант, де ми самі можемо на свій бік ситуацію перехилити без допомоги інших. Хотілося, щоб вибили у Росії основний засіб фінансування війни.

Хотілося б, щоб Росія згоріла до тла».

Сергій, молодший сержант ЗСУ, Придніпровський напрямок

– Мої очікування від 26-го року, що влада зміниться, перестануть красти на будівництвах, закупівлях і так далі, бо ніколи так не переможемо.

Хотілося б, щоб влада допомагала і не загравала з іноземним партнерами – Трампом та іншими; щоб просто не заважали.

Владислав, офіцер бригади тероборони, Гуляйпільський напрямок

Треба, щоб чоловіки стали чоловіками– щоб мали серце і розум чоловічий

– Нічого доброго я не чекаю від наступного року взагалі. Другий тиждень отримую людей у підрозділ. Бачу чоловіків із нульовою мотивацією.

Ридають: «Я не готовий. Відпустить мене додому».

Ми вам давали чотири роки підготуватись до війни. Ви ці чотири роки пиячили, гроші заробляли, з дівчатами зустрічались, дітей ростили своїх – робили що завгодно, тільки не готувалися до війни!

І тому в мене на наступний рік жодного позитивного очікування, бо я бачу як росіяни тиснуть, просто закидають нас своїми тілами.

А у нас не тільки в піхоті, а й серед дронарів не вистачає людей. Вони не йдуть – вони бояться.

Думають, що все пройде без їхньої участі, а так не буває.

Хочу, щоб наш підрозділ ефективно відпрацьовував цілі й не зазнавав втрат

Забирав одного чоловіка до нас із ТЦК.

Із ним спілкуюся – всім влаштовує. Автомеханік, зварювальник – нам такі треба, щоб техніку ремонтувати. Спитав: чи візьме автомат у руки? Чи буде захищати? А він сказав, що ні, бо він пацифіст.

Тоді задав простіше питання: «От Ви пацифіст, а ми загинули. Прийшли росіяни: дружину, дітей ґвалтувати будуть ваших. Ви їх уб’єте?».

Каже: «Я не знаю».

Підходить до кінця четвертий рік війни, а він не знає! Не знає, чи може вбити людину, яка вбиває його рідних, ґвалтує його дружину.

Хотів би, щоб люди зрозуміли, що ми разом в одній державі і за них їхню роботу ніхто не буде робити. Якщо ми не вистоїмо, нас не буде, то у вас ні в кого не буде майбутнього.

І треба, щоб чоловіки стали чоловіками, а не тільки мали статеві ознаки чоловічі – щоб мали серце і розум чоловічий. Це моє побажання.

«Ганс, старший солдат ЗСУ, Оріхівський напрямок:

– Очікую більше БК (боєкомплект). Хочу, щоб наш підрозділ ефективно відпрацьовував цілі й не зазнавав втрат.

Якщо це справдиться, то буду дуже задоволений.

Якщо загалом про прогнози, то думаю, що буде важкий рік, але ворог має посипатися, принаймні на деяких напрямках. Неможливо аж так довго «закидати нас м'ясом», точно не в 21 сторіччі.

Миру чи заморозки війни, думаю, не буде. Виборів теж.

Одним словом, треба вистояти.

Олександр, старший сержант ЗСУ, Дніпропетровський напрямок

Якщо ми говоримо, що війна дуже надовго, то треба передивлятися грошове забезпечення

– Я особисто не очікую нічого того, чого чекає цивільне населення.

У 2026 році війна буде продовжуватися і триватиме ще довго.

Війна стане складнішою, починаючи з квітня, коли почнеться «зеленка» тому, що росіяни міняють і вдосконалюють свою тактику.

Та стагнація, яка передбачалася після введення санкцій проти Росії, на мою думку, поки не така помітна, як ми хотіли. Росія ще має спроможності воювати.

Дивлячись на ці передноворічні домовленості в рамках мирного процесу, ми прекрасно бачимо, що Росія робить абсолютно все, щоб їх зірвати. Так що війна в 2026-му році буде.

Але, навіть, якщо якимось дивним чудом створиться якийсь мирний план, який влаштує обидві сторони і зупиняться бойові дії, то я впевнений, що нас все одно нікуди не відпустять із ЗСУ.

Зеленський так і сказав в одному зі своїх інтерв’ю чи виступів, що все рівно ми будемо тут: міняти нас ніким навіть у мирні часи

Тобто якщо нас ніким було міняти у воєнні часи, то в мирні тим більш ніким буде міняти.

Якщо ми говоримо, що війна дуже надовго, то треба передивлятися грошове забезпечення тому, що те, яке існує станом на зараз, на завершення четвертого року війни, то це вже смішно.

Виживати на таку заробітну плату не можливо.

Звісно, щоб хлопці не гинули, щоб не гинув ніхто

Давайте будемо чесні, не всі хлопці сидять за 100-70 тисяч на передку. Їх дуже небагато порівняно з загальною чисельністю української армії, бо не всі в піхоті.

Є ще арта, ракетники, сили підтримки, логістичні частини, забезпечення та багато інших.

Я особисто знаю людей, які живуть на 20 тисяч, і не можуть звільнитись, і підробляти не можуть. І навіть якщо буде мирний план, і нас залишать і бойових не буде, буде гола ставка, жити на ці гроші буде не можливо.

А щоб хотів від нового 26-го року? Як можна більше втрат серед російських загарбників. Це само собою.

Щоб хлопці не гинули! Щоб не гинув ніхто!

Я хочу, щоб ми могли якомога менше втрачати територій, а якомога більше їх відбивати і повертати.

І звісно, щоб хлопці не гинули! Щоб не гинув ніхто!

Щоб моя телефона книжка не поповнювалась тими номерами, на які я вже не можу подзвонити.

У глибині душі ми всі хочемо повернутись додому, до сімей, щоб бачити їх не по 30 днів на рік, а бачити всі 365-ть.

Загалом, якщо підсумувати, то хочемо додому і нормального ставлення до військових.

Однак, бачимо, що у 2026 році буде продовження бойових дій.