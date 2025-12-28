Генштаб ЗСУ заявив про ураження Сизранського НПЗ та російських об’єктів у Криму та на Донбасі

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод «Сизранський» у Самарській області Росії та кілька російських військових об’єктів на окупованій території – в Криму, Луганській і Донецькій областях. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив 28 грудня.

«Зафіксовано влучання ударних БпЛА по території заводу з подальшою пожежею. Щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти. Слід зауважити, що нафтопереробний завод «Сизранський» є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора. Ступінь завданих збитків уточнюється», – інформують українські військові.

Раніше телеграм-канал Astra також писав про атаку на НПЗ в Сизрані.

«Місцеві жителі повідомляли про сирени в місті, короткочасне вимкнення електрики та пожежні машини, що їхали у бік НПЗ. За непідтвердженою інформацією, горіла одна із установок первинної переробки нафти. При цьому спалах характерний для влучання в об’єкт під високою напругою. За даними Energybase, у Сизранського НПЗ є три власні підстанції», – повідомляли журналісти.

Також у Генштабі ЗСУ заявляють про ураження місця зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Чорноморського в Криму, ремонтного підрозділу зі складу 1435-го мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит на Луганщині, понтонної переправи неподалік Ніконорівки та складу зберігання БпЛА типу «Шахед» у Макіївці на Донеччині.

Місцева влада атаку по Сизранському НПЗ не підтверджувала. Міністерство оборони РФ повідомляло про 12 збитих дронів над Самарською областю.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ та окупованій частині України зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



