Дрони СБУ уразили нафтові резервуари на Кубані та ГПЗ у Оренбурзі – джерело

Далекобійні дрони Служби безпеки України завдали ударів по нафтових резервуарах у порту Темрюк Краснодарського краю, повідомило джерело в СБУ 25 грудня.

За його даними, дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ, зокрема, уразили морський порт Темрюк у Краснодарському краї:

«Там палають два резервуари з нафтопродуктами. Площа пожежі – близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучено 70 осіб та 18 одиниць техніки».

Також співрозмовник Радіо Свобода повідомив про удар по газопереробному заводу в Оренбурзі. Це «найбільший у світі газохімічний комплекс», який переробляє 37,5 млрд кубічних метрів газу на рік.





«Унаслідок прильоту безпілотників сталося займання газу в трубопроводі естакади установки 3У-70, яка очищає сирий газ від сірководню та діоксиду вуглецю. Технологічний процес на підприємстві було призупинено. Сервіс FIRMS, що відстежує загоряння у реальному часі по всьому світу, зафіксував пожежі на заводі», – сказав він.

Джерело в СБУ додало, що системні удари по об’єктах нафтогазового сектору РФ б’ють по російському бюджету, зменшують валютні надходження, ускладнюють логістику та постачання пального для російської армії.

Генеральний штаб Збройних сил України згодом підтвердив ураження порту «Темрюк»:

«Морський порт Темрюк розташований у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові у Краснодарському краї. Там знаходиться портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів - зокрема й скраплений вуглеводневий газ та інші нафтопродукти. Порт задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора».

Крім того, командування повідомило про удари по військовому аеродрому в районі міста Майкоп у російській республіці Адигея. Попередньо, ціль уражено, виникла пожежа, результати удару уточнюються.

Також українські БПЛА, за повідомленням, уразили ремонтний підрозділ зі складу 143 мотострілецького полку противника у районі Труженки на окупованій Донеччині. Результати атаки і ступінь завданих збитків уточнюються.

Читайте також: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Єфремовського заводу синтетичного каучуку в Росії

«За уточненими результатами ударів українських БпЛА у попередній період по аеродрому «Бельбек» (ТОТ українського Криму) підтверджено знищення радіолокаційної станції 96K6, станції зв’язку Р-419 та пошкодження РЛС 55Ж6Т», – додає штаб.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження. Раніше влада Краснодарського краю заявила про удар по порту Темрюк, який спричинив пожежу. Напередодні влада Оренбурзької області заявила про удар БПЛА, який спричинив «незначні пошкодження» інфраструктури.

Міноборони Росії звітувало про перехоплення 141 безпілотника протягом ночі проти 25 грудня, в тому числі над Адигеєю та Краснодарським краєм.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







