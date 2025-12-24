Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Bloomberg: найбільший НПЗ Індії відновив закупівлю російської нафти

FILE PHOTO: Fuga Bluemarine crude oil tanker lies at anchor near the terminal Kozmino in Nakhodka Bay
FILE PHOTO: Fuga Bluemarine crude oil tanker lies at anchor near the terminal Kozmino in Nakhodka Bay

Індійська приватна компанія Reliance відновила закупівлю російської нафти за зниженою ціною, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Стверджується, що Reliance закуповує нафту за зниженою ціною у непідсанкційних постачальників та спрямовує її на свій нафтопереробний завод у Джамнагарі.

Reliance зупинила закупівлю російського палива після того, як Сполучені Штати ввели санкції проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл» у жовтні. Крім НПЗ у Джамнагарі потужністю 660 тисяч барелів на добу, який постачає продукцію на внутрішній ринок, компанія Reliance керує там підприємством потужністю 700 тисяч барелів на добу, яке орієнтоване на експорт.

Наприкінці жовтня агентство Reuters повідомило, що індійський нафтопереробний завод Indian Oil Corp знову став закуповувати російську нафту, але тепер лише у компаній, які не потрапили під санкції.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG