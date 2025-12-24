Bloomberg: найбільший НПЗ Індії відновив закупівлю російської нафти

Індійська приватна компанія Reliance відновила закупівлю російської нафти за зниженою ціною, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Стверджується, що Reliance закуповує нафту за зниженою ціною у непідсанкційних постачальників та спрямовує її на свій нафтопереробний завод у Джамнагарі.

Reliance зупинила закупівлю російського палива після того, як Сполучені Штати ввели санкції проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл» у жовтні. Крім НПЗ у Джамнагарі потужністю 660 тисяч барелів на добу, який постачає продукцію на внутрішній ринок, компанія Reliance керує там підприємством потужністю 700 тисяч барелів на добу, яке орієнтоване на експорт.

Наприкінці жовтня агентство Reuters повідомило, що індійський нафтопереробний завод Indian Oil Corp знову став закуповувати російську нафту, але тепер лише у компаній, які не потрапили під санкції.