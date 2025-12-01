Bloomberg: у листопаді ЗСУ здійснили щонайменше 14 атак на російські НПЗ

У листопаді Збройні сили України здійснили щонайменше 14 атак на російські нафтопереробні заводи за допомогою безпілотників – це максимальна кількість атак за місяць з початку війни. Про це пише Bloomberg із посиланням на публічні заяви країн.



Минулого місяця атак також зазнали нафтоналивні споруди та танкери, які перевозили російську нафту. Так, наприкінці минулого тижня, за словами джерела Bloomberg, Україна атакувала два танкери у Чорному морі. Ще один танкер, який раніше перевозив російську нафту, постраждав від вибухів біля берегів столиці Сенегалу.

Увечері 28 листопада представники Служби безпеки України (СБУ) повідомили про атаку за допомогою морських безпілотників на судна російського «тіньового флоту» Kairos та Virat біля узбережжя турецької провінції Коджаелі. Обидва судна перебувають під санкціями ЄС, Великобританії, Швейцарії та США і прямували до Новоросійська, де в ніч на 29 листопада також був атакований і виведений з ладу морськими безекіпажними катерами термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК), який експортує понад 80% казахстанської нафти.



В результаті було пошкоджено один із трьох виносних причальних пристроїв, з яких нафта занурюється на морські танкери. Міністерство енергетики Казахстану заявило, що перенаправить експорт нафти альтернативними маршрутами.

У Кремлі назвали українську атаку на КТК і танкери «кричущим» випадком, оскільки «йдеться про об’єкт міжнародного значення та з міжнародною участю».



Bloomberg зазначає, що російські війська продовжують регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру України та цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

За останніми даними ООН, в Україні у 2025 році кількість загиблих цивільних осіб від далекобійної зброї зросла на 26%, а кількість поранених – на 75%.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.